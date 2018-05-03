POLİTİKA:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 12:50

Başbakan Binali Yıldırım, "Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı aramaya devam etsin biz adayımızı milletimiz çoktan belirledi. Bizim adayımız milletin adayıdır, bizim adayımız milletin adamıdır. Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı ad

IHAAW125012-SIY/03-05-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, "Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı aramaya devam etsin biz adayımızı milletimiz çoktan belirledi. Bizim adayımız milletin adayıdır, bizim adayımız milletin adamıdır. Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayımız olarak açıklıyoruz" dedi. 03.05.2018 12:50:12 TSI NNNN

Başbakan Binali Yıldırım, 'Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı aramaya devam etsin biz adayımızı milletimiz çoktan belirledi. Bizim adayımız milletin adayıdır, bizim adayımız milletin adamıdır. Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı ad
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IHAAW125012-SIY/03-05-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, "Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı aramaya devam etsin biz adayımızı milletimiz çoktan belirledi. Bizim adayımız milletin adayıdır, bizim adayımız milletin adamıdır. Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayımız olarak açıklıyoruz" dedi. 03.05.2018 12:50:12 TSI NNNN
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