Başbakan Binali Yıldırım, 'Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı aramaya devam etsin biz adayımızı milletimiz çoktan belirledi. Bizim adayımız milletin adayıdır, bizim adayımız milletin adamıdır. Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı ad

IHAAW125012-SIY/03-05-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, "Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı aramaya devam etsin biz adayımızı milletimiz çoktan belirledi. Bizim adayımız milletin adayıdır, bizim adayımız milletin adamıdır. Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayımız olarak açıklıyoruz" dedi. 03.05.2018 12:50:12 TSI NNNN

IHAAW125012-SIY/03-05-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, "Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı aramaya devam etsin biz adayımızı milletimiz çoktan belirledi. Bizim adayımız milletin adayıdır, bizim adayımız milletin adamıdır. Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayımız olarak açıklıyoruz" dedi. 03.05.2018 12:50:12 TSI NNNN

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.