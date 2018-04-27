27 Nisan 2018 Cuma 21:21

Başbakan Binali Yıldırım, “Bizim MHP ile ittifakımız, çerçevemiz belli. Cumhurbaşkanı adayımız ortak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız için kampanya yapacağız. Onun seçilmesi için canla başla çalışacağız. Milletvekilliği için de yine o

IHAAW212115-SIY/27-04-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, “Bizim MHP ile ittifakımız, çerçevemiz belli. Cumhurbaşkanı adayımız ortak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız için kampanya yapacağız. Onun seçilmesi için canla başla çalışacağız. Milletvekilliği için de yine ortak gireceğiz. MHP ile AB meselesinde de söylem farkı yok. MHP teröre karşı PKK’ya karşı” dedi. 27.04.2018 21:21:15 TSI NNNN