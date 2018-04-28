Başbakan Binali Yıldırım, 'Karşımıza çıkan engelleri birer birer kaldırarak bugünlere geldik'

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Kadın Kolları 5’inci Olağan Kongresi’nde konuştu. AK Parti’nin demokrasinin teminatı olduğunu belirten Yıldırım, "Karşımıza çıkan engelleri birer birer kaldırarak bugünlere geldik. 24 Haziran seçimlerinde inşallah partimize yakışan neticeyi alacağız" dedi.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları 5’inci Olağan Kongresi Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri katıldı. Kongrede konuşan Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti’nin kadınlara verdiği önemi vurgulayarak, 24 Haziran seçimlerinde en büyük destekçilerinin yine kadınlar olacağını kaydetti.

"Karşımıza çıkan engelleri birer birer kaldırarak bugünlere geldik"

AK Parti’nin milletin büyük desteği ile bugünlere geldiğini söyleyen Yıldırım, "Karşımıza çıkan engelleri birer birer kaldırarak bugünlere geldik. En zor zamanlarda dahi milleti, kadınlarımızı hep yanımızda bulduk. Hem demokrasimizi güçlendirdik, hem de insanımızın güvenliğini sağladık. Bir şehrin değil bütün Türkiye’nin partisi olduk. 82 milyon insanımızın derdini derdimiz bildik. Köy köy hizmet ettik. Eğitim, sağlık, adalet, güvenlik üzerine kurduğumuz anlayışla ülkemizi bugünlere getirdik. Hangi partinin seçmeni olduğuna bakmadan herkese hizmet, her yere hizmet anlayışı ile çalıştık" diye konuştu.

"AK Parti demokrasinin, milli iradenin teminatıdır"

Kongrelerde üyelerle bir araya gelmenin yanı sıra hedeflerin de belirlendiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Son 5 aydır kongre vasıtasıyla teşkilatlarımızla bir araya geliyoruz. Bu kongreler geçmişin muhasebesinin yapıldığı, gelecek hedeflerinin belirlendiği bir şölene dönüşüyor. Biz bu umudu canlı tutmak ve gereğini yapmak üzere 24 Haziran’da tekrar millete gidiyoruz. 16 yıl içinde vatandaşlarımızın beklentilerini, sıkıntılarını önceliklerini, gündemi değişse de değişmeyen bir gerçek var. O gerçek AK Parti demokrasinin, milli iradenin teminatıdır, savunucusudur. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir. AK Parti 15 Temmuz’da alçaklara karşı dimdik dururken, ay yıldızı bayrağı meydanlarda dalgalandıran her iki vatandaşımızın birisi kadınlardan oluştu. Kadınlarımızın yarısı o gece meydanlardaydı. Sizler alçaklara dur dediniz, bu bayrağı indirtmediniz, bu ezanları dindirtmediniz. AK Parti reformun adresidir, değişimin öncüsüdür" dedi.

"24 Haziran seçimlerinde inşallah partimize yakışan neticeyi alacağız"

Kadınların Türkiye’nin istikrarının teminatı olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 42’den yüzde 82’ye çıktığı, yüksek öğrenim gören genç kızlarımızın sayısının yüzde 12’den yüzde 44’e çıktığı Türkiye’nin bir ferdi olarak söylüyorum. Bu güzel tablo karşısında işi sevinçle dolan bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum. AK Parti umudunu yeşerten kadınlarımızdır. Türkiye’nin istiklalinin de, istikrarının da teminatı AK kadınlarımızdır. İstanbul’da 1 milyon 139 bin 755 kayıtlı kadın üyemiz var. AK Parti çatısı altında ülkemize canla başla çalışıyorsunuz, hizmet ediyorsunuz. Hedef 24 Haziran seçimlerinde inşallah partimize yakışan neticeyi alacağız. Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. İstanbul’da yeni bir destan yazmaya hazır mısınız. Yeni bir rekora imza atacak mıyız?" ifadelerini kaydetti.