Başbakan Yardımcısı Akdağ: “Avrupa’da çifte standart uygulaması şeklinde yaklaşımlar olduğunu bir kez daha müşahede ettik”

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Avrupa’da önümüzdeki seçimlere yönelik çifte standart yaklaşımlar olduğunu bir kez daha müşahede ettiklerini ifade etti. Akdağ, “Gereksiz bir takım gerginlikler oluşturmaya çalışanlar aslında ülkeye hizmet etmiyorlar. Seçimler demokrasinin şölen günleridir” dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erzurum’a geldi. Erzurum Havalimanı’nda Akdağ’ı Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve partililer karşıladı. İlk olarak valiliği ziyaret eden Akdağ, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Brüksel’e gittiğini hatırlatan Akdağ, “Orada Suriyeli göçmenlerle alakalı olarak bir toplantı vardı Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletlerin ortaklaşa düzenlediği. Bu toplantıda Türkiye’nin bu meselede Suriyeli göçmenlerle ilgili başarı gösterdiğini hemen herkes konuştu. Belki bir iki ülkenin haksız yaklaşımları oldu ama aslında bütün dünya bu hususta Türkiye’nin gönlünü, kucağını Suriyeli kardeşlerine nasıl açmış olduğunun farkında. Verilen hizmetlerin hem bölge için hem Türkiye için hem Suriyeliler için hem de insanlık için ne kadar kıymetli olduğunu da herkes biliyor. Brüksel’e gittiğimiz zaman oradaki Türk kardeşlerimizle de görüştük. Ve enteresan bir biçimde Avrupa’da önümüzdeki seçimlere yönelik olarak bir çifte standart uygulaması şeklinde yaklaşımlar olduğunu bir kez daha müşahede ettik. Gerçekten yeri geldiğinde mangalda kül bırakmayan bazı ülkeler, demokrasi dendiğinde, özgürlükler dendiğinde, eşitlik, kişilerin konuşma hürriyeti dendiğinde mangalda kül bırakmayan bazı ülkeler Türkiye’nin, Türkiye’den gidecek partilerin kendi ülkelerinde seçim kampanyası yapmasına engel olma hazırlığı içerisindeler. Bu kabul edilemez. Yani Avrupa’nın iddia ettiği medeniyet birikimi, kendisinde gördüğü medeniyet birikimi bir defa böyle bir davranışı kabul edemez. Bu son derece önyargılı, çifte standartlı bir davranış. Umut ediyorum ki ileriki günlerde gerek Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, gerek biz bakan arkadaşlarımızın, partimizden arkadaşların, bunun yanı sıra başka partilerden arkadaşların, kampanya yapmak isteyen kişilerin önü bu ülkelerde kesilmez. Gerçekten böyle bir şey yaparlarsa bu bütün Avrupa için utanç vesilesi olacaktır” diye konuştu.

Yaklaşan seçimleri değerlendiren Akdağ, “Elbette şunu özellikle ifade etmek lazım. Gereksiz bir takım gerginlikler oluşturmaya çalışanlar aslında ülkeye hizmet etmiyorlar. Seçimler demokrasinin şölen günleridir. Dolayısıyla 24 Haziran’da mükemmel bir seçim geçireceğimize inanıyoruz. Biz AK Parti ve MHP seçim ittifakı yaptık. Umut ediyoruz ki bu cumhur ittifakının yaklaşımı, yani işi sadece parti meselesi olarak görmeyip memleketin, milletin geleceği olarak görme yaklaşımını bütün partiler benimser. Farklı düşünceleri olabilir. Ama hepimizin ortak biçimde sahiplenmemiz gereken değerler var. Bu değerler milletimizin tek millet olduğudur, bayrağımızın tek bayrak olduğudur, vatanımızın tek vatan, devletimizin tek devlet olduğudur. Bunlara hepimiz sahip çıkmalıyız. Farklı düşüncelerimiz olabilir, farklı yaklaşımlarımız olabilir, vatandaşımıza vaat edeceğimiz farklı hususlar olabilir ama bu dört hususta asla ayrışamayız. Kim bu dört hususta ayrışıyorsa onun memlekete de, milletimize de, geleceğimize de katkısı olacağını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Akdağ, ardından AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen sandık bazlı çalışma programına katıldı.