POLİTİKA:
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01 Mayıs 2018 Salı 16:24

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "CHP Genel Başkanı, kazanacağına inansa kendi aday olurdu. Belli ki CHP Genel Başkanı kaybedeceği bir seçimde aday olmaktan ya da aday olmak zorunda kalmaktan korkuyor. Adaylık cesareti gösteremeyen Kılıçdaroğlu,ha

IHAAW162425-SIY/01-05-2018 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "CHP Genel Başkanı, kazanacağına inansa kendi aday olurdu. Belli ki CHP Genel Başkanı kaybedeceği bir seçimde aday olmaktan ya da aday olmak zorunda kalmaktan korkuyor. Adaylık cesareti gösteremeyen Kılıçdaroğlu,halihazırda hem siyasi kayıptır hem de siyasi kaçaktır." 01.05.2018 16:24:25 TSI NNNN

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: 'CHP Genel Başkanı, kazanacağına inansa kendi aday olurdu. Belli ki CHP Genel Başkanı kaybedeceği bir seçimde aday olmaktan ya da aday olmak zorunda kalmaktan korkuyor. Adaylık cesareti gösteremeyen Kılıçdaroğlu,ha
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IHAAW162425-SIY/01-05-2018 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "CHP Genel Başkanı, kazanacağına inansa kendi aday olurdu. Belli ki CHP Genel Başkanı kaybedeceği bir seçimde aday olmaktan ya da aday olmak zorunda kalmaktan korkuyor. Adaylık cesareti gösteremeyen Kılıçdaroğlu,halihazırda hem siyasi kayıptır hem de siyasi kaçaktır." 01.05.2018 16:24:25 TSI NNNN
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