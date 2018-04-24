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24 Nisan 2018 Salı 18:53

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Dünyada en dürüst ve en güvenli seçimler, Türkiye’de yapılmaktadır. Aksini iddia, bühtandır. Bu hakikatlere rağmen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, Türkiye’de yapılacak 24 Haziran seçiminin AB kriterlerini taş

IHAAW185301-SIY/24-04-2018 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Dünyada en dürüst ve en güvenli seçimler, Türkiye’de yapılmaktadır. Aksini iddia, bühtandır. Bu hakikatlere rağmen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, Türkiye’de yapılacak 24 Haziran seçiminin AB kriterlerini taşımaması, seçim güvenliği ve OHAL nedeniyle seçimlerin ertelenmesi çağrısı kabul edilemez. Bu çağrı, Türkiye’nin içişlerine ve seçimlerine açık müdahaledir. Türk halkı, başkalarının istediğini değil kendi istediğini Cumhurbaşkanı seçecektir. Herkes haddini de yerini de bilmelidir" dedi. 24.04.2018 18:53:01 TSI NNNN

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 'Dünyada en dürüst ve en güvenli seçimler, Türkiye'de yapılmaktadır. Aksini iddia, bühtandır. Bu hakikatlere rağmen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, Türkiye'de yapılacak 24 Haziran seçiminin AB kriterlerini taş
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IHAAW185301-SIY/24-04-2018 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Dünyada en dürüst ve en güvenli seçimler, Türkiye’de yapılmaktadır. Aksini iddia, bühtandır. Bu hakikatlere rağmen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, Türkiye’de yapılacak 24 Haziran seçiminin AB kriterlerini taşımaması, seçim güvenliği ve OHAL nedeniyle seçimlerin ertelenmesi çağrısı kabul edilemez. Bu çağrı, Türkiye’nin içişlerine ve seçimlerine açık müdahaledir. Türk halkı, başkalarının istediğini değil kendi istediğini Cumhurbaşkanı seçecektir. Herkes haddini de yerini de bilmelidir" dedi. 24.04.2018 18:53:01 TSI NNNN
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