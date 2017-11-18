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POLİTİKA:
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18 Kasım 2017 Cumartesi 12:26

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, NATO tatbikatındaki skandalla ilgili "Geçmişte yedi düvel nasıl ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını yenmeyi ve yok etmeyi başaramadıysa bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip

IHAAW122621-SIY/18-11-2017 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, NATO tatbikatındaki skandalla ilgili "Geçmişte yedi düvel nasıl ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını yenmeyi ve yok etmeyi başaramadıysa bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yenmeyi ve yok etmeyi de başaramayacak" dedi. 18.11.2017 12:26:21 TSI NNNN

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, NATO tatbikatındaki skandalla ilgili 'Geçmişte yedi düvel nasıl ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını yenmeyi ve yok etmeyi başaramadıysa bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
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IHAAW122621-SIY/18-11-2017 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, NATO tatbikatındaki skandalla ilgili "Geçmişte yedi düvel nasıl ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını yenmeyi ve yok etmeyi başaramadıysa bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yenmeyi ve yok etmeyi de başaramayacak" dedi. 18.11.2017 12:26:21 TSI NNNN

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