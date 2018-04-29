Başbakan Yardımcısı Işık: “Hedefimiz Türkiye’yi küresel bir güç haline getirmektir”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Ekonomisiyle, dış politikasıyla, demokrasisiyle, siyasal sistemiyle, artık Türkiye bu bölgenin en güçlü oyuncusudur. Şimdi ikinci sıçrama dönemiyle hedefimiz Türkiye’yi küresel bir güç haline getirmektir” dedi.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Artvin’e gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ilk olarak Artvin Valiliğini ve Artvin Belediyesini ziyaret etti. Daha sonra Siyaset Akademisi’nin kapanış dersine katılan Işık, erken seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. 24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin küresel bir güç haline gelmesi adına hayati önem taşıdığını vurgulayan Işık, seçimlerin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk defa hayata geçtiği seçim olması dolayısı ile de çok önemli olduğunu ve seçimlerden sonra ülkenin gündemini sürekli meşgul eden seçim tartışmalarının sonlanması adına önemli olduğunu belirtti. AK Parti’nin kurulduğu günden beri mücadeleleri sürdürerek bu güne geldiğini kaydeden Işık, “Her mücadelemiz daha da çetin oluyor. Başarımız yükseldikçe verdiğimiz mücadele de artıyor” dedi.

“24 Haziran seçimleri Türkiye’nin küresel bir güç haline gelmesi adına hayati önem taşıyor”

Bakan Işık, "AK Parti bugüne kadar çok önemli işler yaptı. Bugün Türkiye IMF’nin üç kuruşuna muhtaç değilse, siyasete ekonomi üzerinden bir operasyon yapılamıyorsa, dış politikada kendi gündemini, milli çıkarlarını işin merkezine koyarak, milli çıkarları doğrultusunda dış politika oluşturabiliyorsa ve gerekirse sahada sert gücünü kullanabiliyorsa bu AK Parti’nin Türkiye’ye kazandırdığı kazanımlar sayesindedir. Bundan 15 sene önce Fırat Kalkanı Harekatı’nı yapmayı aklınızdan bile geçiremezdiniz. Bize dokunmayan yılan bin yaşasın, bizim dış politikamızın temeli buydu. Bugün dokunmuyorsa yarın dokunmayacağının garantisi var mı? Sizin hemen yanı başınızda, sizin milli güvenliğinizi doğrudan tehdit eden, sizin senelerdir mücadele ettiğiniz terör örgütünün Suriye kolu bir hâkimiyet oluşturmaya kalkacak, siz ona sessiz kalacaksınız. Eski Türkiye olsaydı buna müdahale edebilir miydik? Fırat Kalkanı Harekâtı’nı, Zeytin Dalı Operasyonu’nu yapabilir miydik? Yapamazdık. İşte Türkiye birinci şahlanış döneminde bu bölgede Türkiye’ye rağmen oyun kurulamayacağını net olarak tüm dünyaya gösterdi. Ekonomisiyle, dış politikasıyla, demokrasisiyle, siyasal sistemiyle, artık Türkiye bu bölgenin en güçlü oyuncusudur. Şimdi ikinci sıçrama dönemiyle hedefimiz Türkiye’yi küresel bir güç haline getirmektir. Artık, Türkiye bugün tartışmasız bölgesel güçtür ama Türkiye’ye yakışan Türkiye’nin küresel bir güç haline gelmesidir. Bunun için 24 Haziran seçimleri çok ama çok önemli. Biz inanıyoruz ki 24 Haziran akşamı her zaman olduğu gibi yine gülen taraf, başarının kıvancını taşıyan taraf AK Parti olacak. AK Parti ile birlikte tüm milletimiz olacak” dedi.

“24 Haziran’a en hazır parti biziz”

AK Parti’nin adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kaydeden Işık, “Bugüne kadar karşısına bir aday çıkarmayı başaramadılar. Hala yeni bir isim bulmak için uğraşıyorlar. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın bu millet siyaset mühendisliğine pirim vermez. Milletten onay almayan hiçbir adayın kazanma şansı yoktur. Bunun için en rahat parti biziz, en hazır parti biziz. Bakıldı ki bu çift başlı sistemin yürümesi mümkün değil. Milliyetçi Hareket Partisi’nin de desteği ile referandumla anayasa değişikliği yapıldı. Geçen yıl 16 Nisan’da halkımız bu referandumla anayasa değişikliğini onayladı ve Türkiye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti” dedi.

"Birileri ısrarla seçimi gündemde tutmaya çalıştı"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 2019’un 1 Kasım’ındaki seçimle birlikte geçmeyi planladıklarını kaydeden Işık, “Birileri ısrarla seçimi gündemde tutmaya çalıştı. Bizde dedik ki seçim zamanında yapılacak. Türkiye’nin artık normal seçime alışması gerekiyordu. Normal zamanda seçim yapmaya alışması gerekiyordu, fakat en son Sayın Bahçeli’nin seçimi gündeme getirmesi okun yaydan çıkması anlamına geldi. Türkiye’nin gündeminde daha fazla seçimin kalmaması, seçim eksenli tartışmaları biran önce bitirmesinin Türkiye açısından önemli olduğunu düşündük ve Sayın Cumhurbaşkanımız tüm yetkili kurumlarla yaptığı istişareler sonucunda seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı. Son iki haftada yaşanan gelişmeler Türkiye’nin 24 Haziran’da seçim yapmasını mecbur kıldı ve biz bu seçimi yapıyoruz” diye konuştu.

24 Haziran seçimlerin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk defa hayata geçtiği seçim olması dolayısı ile çok önemli olduğunu kaydeden Işık, bu seçimi AK Parti’nin kazanmaması için bazı güç merkezlerinin çaba gösterdiğini söyledi. “Hükümeti artık halk sandıkta doğrudan seçiyor” diyen Işık, “Artık şu parti şununla koalisyon yapacak, kim başbakan olacak, hangi bakanlıklar hangi partinin olacak gibi bir dert yok. Artık her şey sandıklarda belli olacak. Yani hükümeti artık doğrudan sandıkta ve doğrudan halkın oylarıyla belirliyoruz. İstikrarı sandıkta sağlayacak seçimlere 55 gün gibi bir süre kaldı. Bu yeni sistemle siyasette kimin kiminle birlikte olacağını seçimden önce göreceğiz. Örneğin bunu şuan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi’yle ittifak yapıyoruz dedi. Herkes bunu biliyor ve siyasi tercihini buna göre yapacak. Seçimden sonraya kalan gizli kapaklı bir pazarlık var mı? Yok. Muhalefet partileri de seçimden önce açık açık ne yapacaklarsa yapacaklar. Böylece artık her şey açık ve şeffaf bir şekilde halkın gözü önünde cereyan edecek. İşte referandum sürecinde konuştuklarımız şimdi uygulamaya geçiyor. Bu sayede artık Türkiye’de yönetimde istikrar sorunu ortadan kalkıyor, güçlü iktidar dönemi başlıyor. Güçlü iktidar dönemiyle güçlü Türkiye’nin ve AK Partinin ikinci şahlanışının önü de açılıyor” şeklinde konuştu.