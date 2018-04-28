Başbakan Yıldırım: 'Aday arıyor aday, uzaydan mı gelecek'

Başbakan Binali Yıldırım, bugüne kadar girdikleri bütün seçimlerden açık ara önde çıktıklarını, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı bulamadığını belirterek, "Aday arıyor aday. Nereden gelecek aday uzaydan mı gelecek? CHP’de aday olacak hiçbir isim bulamadınız mı? Cumhuriyetin partisinde aday mı yok? Bir çatı kurmaya çalıştınız, o çatı da çöktü. Projeyle, mühendislikle siyaset olmaz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, bugüne kadar girdikleri bütün seçimlerden açık ara önde çıktıklarını, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı bulamadığını belirterek, "Aday arıyor aday. Nereden gelecek aday uzaydan mı gelecek? CHP’de aday olacak hiçbir isim bulamadınız mı? Cumhuriyetin partisinde aday mı yok? Bir çatı kurmaya çalıştınız, o çatı da çöktü. Projeyle, mühendislikle siyaset olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ün aday olduğu AK Parti İzmir 6. Olağan Kongresi’ne katıldı. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, MHP’li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, AK Parti milletvekilleri de yer aldı. Halkapınar Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kongreye binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile katılarak sloganlar attı. Geniş güvenlik önemlerinin aldığı bölgede yaklaşık 8 bin polis görev yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin ardından atletizm sahasında miting yaparak 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçiminin startını İzmir’den verecek. Erdoğan, seçim süresi boyunca 55 ilde miting yapmayı planlıyor.

"15 yıldır İzmir’i hiç ihmal etmedik"

Kongrede kürsüye önce Başbakan Binali Yıldırım çıkarak vatandaşlara hitap etti. İzmir’e övgülerle sözlerine başlayan Başbakan Binali Yıldırım, "İzmir güzelliklerin şehri, İzmir’in dört bir köşesini selamlıyorum. Biz İzmir’e sevdalıyız, biz Türkiyemize sevdalıyız. Bu mukaddes ülke yeniden istiklaline kavuştuysa bu İzmir ile olmuştur. İzmir ilklerin şehridir, istiklal mücadelemizin başladığı şehirdir. Bu mücadeleyi zaferle noktalayarak cumhuriyetin kurulduğu şehir güzel İzmir’dir. İzmir’in bu istiklal aşkını gören Atatürk, cumhuriyetin kalkınma hamlesini de İzmir’den başlatmıştır. İzmir İktisat Kongresinin toplandığı şehirdir, o zaman daha cumhuriyet kurulmamıştı. Ülkenin adı da konulmamıştı, ülke yoksulluk içindeydi. İzmir Türkiye’nin Avrupa’ya açılan penceresi, İzmir kalkınmazsa Türkiye’ye kalkınmaz. Bugün İzmirimiz ticaretle büyüyen bir dünya şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İzmir’i ihmal eden, Türkiye’yi ihmal etmiş olur. Biz 15 yıldır İzmir’i hiç ihmale etmedik. Aydınlık Türkiye için İzmirimize Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok büyük eserler kazandırdık" dedi.

"Yolları böleriz ama Türkiye’yi asla böldürtmeyiz"

AK Parti’yi milletin kurduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, "Bizim milliyetçiliğimiz 81 milyon vatandaşı kucaklayan milliyetçiliktir, bizim vatanseverliğimiz Türkiye’nin 780 bin kilometre vatan toprakları için geçerlidir. Bu partiyi millet kurdu, bugünlere millet getirdi. Biz siyasetimizin geçmişini de geleceğini de milletin istikrarıyla belirledik. Milletimizin değerleriyle hep barışık olduk. Kimsenin birliğimize, kardeşliğimize zarar vermesine izin vermedik. 81 milyonu doğusu, batısı, güneyi ve kuzeyiyle kardeş bildik, kucakladık. Yolları böldük, gönülleri, hayatları, milleti birleştirdik. Şunu herkes iyi bilsin, yolları böleriz ama Türkiye’yi asla böldürtmeyiz. Demokrasiyi, özgürlükleri herkes için isteriz. İzmir hazır mısınız? İzmir 24 Haziran’da destan yazacak mıyız? İzmir 24 Haziran’da sandıkları dolduracak mıyız? İzmir işi bitirdi" dedi.

"Kurmaya çalıştıkları çatı daha çakılmadan yerle bir oldu"

Vesayet odaklarının baskısına, darbecilere kumpasçılara asla boyun eğmediklerini dile getiren Başbakan Binali Yıldırım, "Gerekirse milletin istiklali için canımızı seve seve veririz dedik. Terör örgütüyle ülkemizde kargaşa çıkarmaya çalışıyorlar. Çukur operasyonlarıyla kardeşliğimizi hedef aldılar. Bizi yıldırmaya, irademizi teslim almaya çalıştılar. Ancak Allah’ın yardımıyla ihanet odaklarının bütün oyunlarını boza boza bugünlere geldik. Bugünlerde yine içeride ve dışarıda bir kumpas bir çatı Türkiye’nin aydınlık yarınlarına karşı çirkin bir tezgahla karşı karşıyayız. Ancak hamdolsun yaptıkları oyunlar başlarına geçti, kurmaya çalıştıkları çatı daha çakılmadan yerle bir oldu. Bunların derdi Türkiye’nin geleceği değil, Recep Tayyip Erdoğan. Aman Recep Tayyip Erdoğan olmasın da Türkiye ne olursa olsun. 15 yıllık bu birikimi, memleket düşmanlarına, bölücülere FETÖ’cülere teslim etmeye hiç ama hiç niyetimiz yok. İzmir soruyorum, bunlara hak ettikleri cevabı verecek miyiz? Bölücülere, FETÖ’cülere kumpas kurmayacak şekilde tarihin derinliklerine göndermeye var mısınız? Allah’ın izniyle hiçbir güç, kumpas bu millete zarar veremez, bileğini bükemez" ifadelerini kaydetti.

"Boyunuzun ölçüsünü millet alsın, dedik"

Erken seçim kararı almalarının gereklerini paylaşan Yıldırım, "Biz 16 Nisan referandumunu yaptıktan sonra 3 Kasım’da seçimleri vaktinde yapmayı düşünüyorduk. Seçimler vaktinde yapılsın dedik. Ancak gördük ki seçimlerin bir an önce yapılması için muhalefet partileri başta olmak üzere bazı çevreler sürekli seçimi gündemde tutmaya başladılar. Seçim gündeme düşerse, piyasalarda konuşulmaya başlarsa bu ülkenin geleceği için iyi değil. Neden? Çünkü seçim olsun ondan sonra planımızı yapalım, yolumuza ona göre devam edelim. Tüm ülkeye zaman kaybettirmemek için, peki seçim mi istiyorsunuz, işte meydan bir kez daha boyunuzun ölçüsünü millet alsın dedik ve seçime seçimle cevap verdik" diye konuştu.

"Kemal Bey seni bağımlılıktan kurtarmak için erken seçim yaptık"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslenen Başbakan Yıldırım, "Ana Muhalefet Partisi şunu aklından çıkarmasın. 16 yılda 5 yerel, 3 genel, referandum ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapan AK Parti her seçimden açık ara önce çıkmış bir partidir. Peki AK Parti’nin lideri Recep Tayyip Erdoğan bu başarıyı sağlamışken, Kemal Bey sen ne yaptın? Her seçimde yenilmek sende bağışıklık yaptı, bağımlılık yaptı. Onun için erken seçim yaptık. Bağımlık kötü, seni bu bağımlılığından kurtarmak istiyoruz. Onun için 24 Haziran’da bir dönemi kapatıyor, yeni bir dönemi açıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçip Recep Tayyip Erdoğan’ı seçiyoruz" dedi.

"Nerden gelecek aday uzaydan mı gelecek?"

CHP’nin 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanı adayı aradığını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "Aday arıyor aday. Nereden gelecek aday uzaydan mı gelecek? CHP’de aday olacak hiçbir isim bulamadınız mı? Cumhuriyetin partisinde aday mı yok? Bir çatı kurmaya çalıştınız, o çatı da çöktü. Projeyle, mühendislikle siyaset olmaz. Siyaset zorlamayla çıkmaz. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında buluşarak kurmaya çalıştığınız o çatı da çöktü, altında da hepiniz kaldınız. Millete tuzak kuranların tuzakları da ayaklarına takıldı. 15 milletvekilinin hali yürekler acısı. Ne diyor? Genel Başkanımızın talimatıyla 15 milletvekilimizi verdik gitti. Hem gider hem ağlarım hesabı milletvekilleri istemeye istemeye komşuya gittiler. Ey İzmirli hemşehrilerim size sesleniyorum. 24 Haziran’da seçtikleri vekili piyasaya süren bu zihniyete halk hak ettiği cevabı verecektir. Şayet milletvekillerini önemsemiyorsan onu seçen seçmenlerinin de mi önemi yok?" ifadelerini kullandı.

"24 Haziran dönüm noktası olacak"

Başbakan Binali Yıldırım 24 Haziran seçimlerinin ardından sistemin getireceklerini de anlatarak, "24 Haziran yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Türkiye’nin önüne yeni fırsatlar çıkacak, yeni kapılar açılacak. Siyasetin sahibi de kararı da millet tarafından verilecek. Millet sandıkta kendisini yönetecek, Cumhurbaşkanını seçecek. Hiçbir vesayete, ayak oyununa, kumpasa fırsat veremeyecek. Söz de mühür de karar da sizin olacak. Demokrasi daha hızlı çalışacak, vatandaşın işleri daha hızlı şekilde halledilecek. Devlet ve millet arasındaki mesafe tamamen kapanmış olacak. 12 Eylül, 12 Mart, 15 Temmuzlar tarihin çöplüğüne bir kez daha atılmış olacak. Türkiye’ye ayar vermeye çalışanların kendi ayarları bozulacak. Ulaşımda, sağlıkta, eğitimde yeni atılımlar yeni projeler hayata geçmeye başlayacak. Türkiye dünyanın gıptayla izlediği bir ülke olmaya devam edecek. 24 Haziran tarihi bir dönüm noktası olacak" diye konuştu.

"Cumhur ittifakından bazılarının kafası karışmış"

Cumhur ittifakı söyleminden bazılarının rahatsız olduğuna dikkat çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur ittifakına da bazıları kafaları takmış. Cumhurdan niye işkilleniyorsun, cumhur halk demek, millet demek. Milletin yanında olmaktan niye gocunuyorsunuz. Siz de milletin yanında olun, bölücülere göz kırpmayın. Türkiye düşmanlarına asla ve asla itibar etmeyin. Cumhur ittifakıyla ülke hakkında kurulan planları ve tuzakları bir kez daha def edecek."

Başbakan Yıldırım, "Son başbakan olabilirim, ancak İzmir’e olan sevgimiz minnetimiz asla son olmaz, bitmez" diyerek sözlerini noktaladı.

Kongrede konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, şunları söyledi:

"Yakın geçmişte birileri ’seni başkan yaptırmayacağız’ diyordu. Vakit geldi. Zaman geldi. Şimdi söz sırası bizde. 24 Haziran’da milletin adamını, uzun adamı başkan yaptıracak mısınız? İzmir 24 Haziran’da AK Parti bayrağını en yükseğe çıkarmaya hazır mısınız? Sizin bu kararlılığınız, bu heyecanınız dostlarımızın yüreğini ferahlatırken, düşmanımızın kalplerine korku salıyor. Allah razı olsun. İzmir seçime hiç olmadığı kadar hazır. 24 Haziran’ı iple çekiyoruz. Cumhurbaşkanımız 24 Haziran’daki seçin startını İzmir’den veriyor. Bu bize ayrı bir sorumluluk veriyor. Bütün arkadaşlarımızın bu sorumluluğun farkında olduğunu ve gece-gündüz çalışacaklarını biliyorum."