IHAAW125024-SIY/03-05-2018 - Başbakan Yıldırım, "AK Parti olarak kapalı grup toplantısında ittifakla aldığımız kararla, Türkiye sevdalısı, mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grubunun ittifakı ile cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz” 03.05.2018 12:50:24 TSI NNNN

IHAAW125024-SIY/03-05-2018 - Başbakan Yıldırım, "AK Parti olarak kapalı grup toplantısında ittifakla aldığımız kararla, Türkiye sevdalısı, mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grubunun ittifakı ile cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz” 03.05.2018 12:50:24 TSI NNNN

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