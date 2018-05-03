Başbakan Yıldırım, "AK Parti olarak kapalı grup toplantısında ittifakla aldığımız kararla, Türkiye sevdalısı, mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grubunun ittifakı ile cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz”
IHAAW125024-SIY/03-05-2018 - Başbakan Yıldırım, "AK Parti olarak kapalı grup toplantısında ittifakla aldığımız kararla, Türkiye sevdalısı, mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grubunun ittifakı ile cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz” 03.05.2018 12:50:24 TSI NNNN