Başbakan Yıldırım, Başbakanlık personeliyle vedalaştı

Başbakan Binali Yıldırım, “Başbakanlığın hükmi şahsiyeti sona ererken hepinizin Başbakanlık bünyesinde değil ama ülkemizin değişik kurumlarında, değişik pozisyonlarda hizmetleriniz, sorumluluklarınız devam edecek. Hayat devam ediyor, bir değişim yaşıyoruz ve bu değişim sonrası bizim de birinci görevimiz bütün arkadaşlarımızın hakkının, hukukunun korunmasıdır” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, “Başbakanlığın hükmi şahsiyeti sona ererken hepinizin Başbakanlık bünyesinde değil ama ülkemizin değişik kurumlarında, değişik pozisyonlarda hizmetleriniz, sorumluluklarınız devam edecek. Hayat devam ediyor, bir değişim yaşıyoruz ve bu değişim sonrası bizim de birinci görevimiz bütün arkadaşlarımızın hakkının, hukukunun korunmasıdır” dedi.

Başbakan Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun ve TRT Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Ardından Başbakanlık personeli ile buluşma programına katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada bu anın tarihi bir an olduğunu belirterek, “Başbakanlık personeli olarak siz bu ana tanıklık ediyorsunuz. Önümüzdeki haftadan itibaren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi fiilen devreye girmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde iki başlılığın ortadan kalkacağını, kuvvetler ayrılığının gerçek anlamda tesis edileceğini vurgulayan Yıldırım, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile vesayet odaklarıyla, terörle daha etkin mücadele mümkün hale gelecek. Yeni dönemde istikrar ve güvem sürekli hale gelecek, ekonomik büyüme sürdürülebilir hale gelecek, bürokrasi çok daha basitleşecek, e-devlet üzerinden bütün hizmetler gerçekleşecek. Sistemde milli irade, demokrasi daha da güçlenecek ve böylece tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet prensibi tam anlamıyla hayata geçmiş olacak. Yeni dönemde başbakanlığın yerine getirdiği işler artık cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. Yeni sistemde halk tarafından doğrudan seçilen ve yürütme gücünü kullanacak olan cumhurbaşkanımız da halka karşı doğrudan sorumlu olacaktır. 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi fiilen başlamış oldu. Bu seçimler ile beraber yeni sistemin kurucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, yürütmeyi merkeze alan ve bir üst kademeye taşıyan, hızlı karar verilmesini sağlayan bir sistemdir” diye konuştu.

Yeni dönemde Başbakanlıkta oluşan bilgi birikiminin Cumhurbaşkanlığına aktarılmasının büyük önem arz ettiğini kaydeden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Devlet hafızası ve devlet aklının sürekliliği yeni sisteme çok önemli katkı sağlayacak, devlet yönetiminin gücüne güç katacaktır. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ülkemiz, milletimiz, geleceğimiz için çok hayırlı bir iş olmuştur.”

Başbakanlık personeline seslenen Yıldırım, “Bütün kadrolarda görev alan herkesi yürekten kutluyorum. Fedakarlık içerisinde güzel işler yaptınız. Gecenizi gündüzünüze kattınız, gece yarılarına kadar bizimle beraber bir oldunuz, çalıştık, evlerinizi, ailelerinizi ihmal ettiniz ve bugünlere geldik. 2 yıla aşkın bir süredir beraberiz. Bu süre içerisinde hayatınız içerisinde çok uzun bir dönem olmayabilir ancak yaşadığımız olaylar bakımından dikkate aldığınızda bizden sonraki kuşaklarda, yakın siyasi tarihimizde üzerinde çok konuşulacak bir 2 yıl olacağından hiç endişem yoktur. Bu zorlu süreci kazasız belasız, herhangi bir sıkıntı olmadan aşmış olmamız şüphesiz sizlerin gösterdiği dayanışma ve samimiyete bağlıdır. Burada bizim bu çalışmalarımızda en büyük fedakarlığı yapan ailelerinize, çocuklarınıza teşekkür ediyorum. Hiçbir mesai arkadaşımın hatta hizmet aldığımız şirket elemanlarının endişesi olmasın. Başbakanlığın hükmi şahsiyeti sona ererken hepinizin Başbakanlık bünyesinde değil ama ülkemizin değişik kurumlarında, değişik pozisyonlarda hizmetleriniz, sorumluluklarınız devam edecek. Hayat devam ediyor, bir değişim yaşıyoruz ve bu değişim sonrası bizim de birinci görevimiz bütün arkadaşlarımızın hakkının, hukukunun korunmasıdır. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Benden yana helal olsun. Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı olarak size ve ailenize sağlıklı bereketli ömürler diliyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.