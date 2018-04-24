POLİTİKA:
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24 Nisan 2018 Salı 15:58

Başbakan Yıldırım, İspanya Başbakanı Rajoy ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Madrid’de İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile görüştü.

Başbakan Yıldırım, İspanya Başbakanı Rajoy ile görüştü
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Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Madrid’de İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İspanya’nın başkenti Madrid’de İspanya Başbakanı Mariano Rajoy tarafından Moncloa Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. Anı defterinin imzalamasının ardından Başbakan Yıldırım, İspanyol mevkidaşı Rajoy ile baş başa görüşmeye gerçekleştirdi.

Başbakan Yıldırım, daha sonra Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi’ne katılacak. Daha sonra mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek olan Yıldırım, İspanya Temsilciler Meclis Başkanı Ana Pastor ile görüşecek.
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