Başbakan Yıldırım: 'Sizin notunuzun bizim için kıymeti yoktur, bizim için not milletin verdiği nottur'

Başbakan Binali Yıldırım, “Bir değerlendirme kuruluşu hiç gündeminde yokken bir gece ansızın toplanıyor, Türkiye’nin notunu düşürüyor. Not düşürürken de gerekçelerine bakıyorsunuz, ipe sapa gelmez şeyler. Türkiye’nin gerçekleriyle uyuşmuyor, tamamen siyasi. AK Parti’ye nasıl zarar vereyim, seçim sürecinde buna göre kurgulanmış senaryo. Sizin notunuzun bizim için kıymeti yoktur. Bizim için not milletin verdiği nottur, 24 Haziran’da o not alınacaktır“ dedi.

Başbakan Yıldırım, AK Parti kapalı grup toplantısı öncesinde konuştu. Siyasetin itibarını yerle bir eden vesayet odaklarının milletin perişan halini hiçe saydığını belirten Yıldırım, “Devlet ile vatandaş arasındaki mesafe ne yazık ki iyice açılmıştı. İnançlar, düşünceler baskı altındaydı. Esnaf, sanayici, tüccar kepenk kapatıyordu. Ulaşım altyapısı yetersiz, havalimanları yetersiz, sağlık hizmetlerine erişim sadece belirli imtiyazlı zümrelere mahsustu. Uluslararası itibarımız ağır bir yara almıştı. 28 Şubat sürecinin ağır havası bütün ülkemizin üzerinde çökmüştü. Milletin umudu, Pınarbaşı Cezaevi’nden adeta bir lider olarak çıkan Recep Tayyip Erdoğan’dı. Bu millet zillete boyun eğmez, bu milletin imanı da, imkanı da yeniden direnişe yeter dedik. Bu kutlu yürüyüş milletin bağrından çıkarak, ete kemiğe büründü ve AK Parti oldu. AK Parti’nin hamuru, aziz milletin mayasıyla mayalandı. AK Parti bir destan yazdı, Türkiye’nin ruhu, aklı ve vicdanı oldu. Türkiye’nin değerleri AK Parti’de temsil imkanı buldu. Kalbi kırılan herkes Türkiye’de yaşananın onurunu yüreğinde hissetti. Bugünlere AK Parti olarak sizler sayesinde, bu kutlu hareket sayesinde geldi. Umudu büyüttük, ekmeğimizi, aşımızı, öz güvenimizi beraber büyüttük. Siyasi rakiplerimiz seçim öncesi şaşkın haldeyken AK parti olarak biz Türkiye’nin yine yegane umuduyuz. Allah bu aziz milletin başını eğdirmesin” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 81 milyona kucak açtıklarına dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin lideri, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber milletimizle bütünleştik. Programlarımızla, projelerimizi hazırlayarak gece gündüz çalıştık ve planlarımızı, projelerimizi birer birer hayata geçirdik. Siyaseti güçlendirerek vesayete ‘dur’ dedik. Vesayet kapılarının tamamını kapatmak üzere ‘Cumhurbaşkanını halk seçsin’ dedik ve halk oylaması yaptık. Vatandaşlarımız yüzde 69 ile bunu kabul etti. Milli iradenin önündeki bütün ayak oyunları, hileleri, tuzakları bertaraf ettik. Son vesayet odağı FETÖ başta olmak üzere her birine diz çöktürdük. İnanç özgürlüğünü kısıtlayan baskıları sona erdirdik. İnsan hakları ve özgürlükler alanını olabildiğince genişlettik. Farklılıklarımızı daima zenginlik olarak gördük. Hayatın her alanında ülkeyi kalkındırdık, refahı ülkenin her köşesine yaydık. Türkiye’nin hayallerini bir bir gerçekleştirdik. Millet istedi, biz yaptık."

Sorunları torunlara havale etmediklerini söyleyen Yıldırım, ”Yollar, havalimanları, köprüler, hastaneler, tüneller, barajlar yaptık. Sanayimizde, esnafımızda, çiftçimizde el ele verdik. Yatırım, üretim, istihdam esaslı ekonomiyi geliştirdik. Türkiye şükürler olsun tam üç buçuk kat büyüdü. Asla rehavete yılgınlığa kapılmadık. Tam 12 kere milletin önüne gittik, millete her zaman hesap vermeye hazır olduk” diye konuştu.

Milletvekillerinin AK Parti ilkeleri etrafında kenetlendiklerini kaydeden Yıldırım, “Türkiye Cumhuriyeti’nin, 65. Hükümet’in başbakanı ve son başbakan olarak milletim ve kendi adıma hepinize çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman unutmayalım; bugünlere kolay gelmedik. İhanetler, kalleşlikler gördük. Ülkemiz üzerinde hesabı olan emperyalist tuzakları beraberce çökerttik. Engelleri aşa aşa geldik. Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemize saldırdılar. Her daim yanında yer alarak saldırılara karşı koyduk. Kapatma davası, e-muhtıra, 17-25 Aralık yargı darbesiyle Gezi operasyonları, 6-7 Ekim olayları, PKK bölücü ve FETÖ terör örgütü kalleşliği ile 15 Temmuz darbe girişimi ile mücadele ederek bugünlere geldik. 65. Hükümet olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırılarına maruz kaldığımız halde demokrasi mücadelesinden liderimizin kararlı duruşuyla alnımızın akıyla çıktık. Milletin emanetine hep birlikte sahip çıktık. Bayrağımıza, ezanımıza sahip çıktık. 16 Temmuz günü yaralarımızı sarmaya başlayarak, yolumuza kararlı bir şekilde devam ettik. Ülkemizin kazanımlarına ilaveten Türkiye için yaptığımız hizmetlerin yok olmasına izin vermedik. Bir değerlendirme kuruluşu hiç gündeminde yokken bir gece ansızın toplanıyor, Türkiye’nin notunu düşürüyor, not düşürürken de gerekçelerine bakıyorsunuz, ipe sapa gelmez şeyler. Türkiye’nin gerçekleriyle uyuşmuyor, tamamen siyasi, AK Parti’ye nasıl zarar veriyim seçim sürecinde buna göre kurgulanmış senaryo. Sizin notunuzun bizim için kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için not milletin verdiği nottur, 24 Haziran’da o not alınacaktır “ dedi.

Kendilerini daima yenilediklerini aktaran Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz bir bütünüz. 16 yıllık tarihimizde siyasi disiplinden asla vazgeçmedik. Her bayrak değişimi bizi daha da güçlendirdi. AK Parti tartışmasız Türkiye’nin en büyük siyaseti hareketidir. Muazzam bir heyecanla 24 Haziran seçimlerine hazırız. Partimize 7 bin 329 aday aday başvuru yapmıştır. Bu bir rekordur. 5 bin 997 erkek, bin 332 kadın, 498 engelli, 468 genç kardeşimiz başvuruda bulunmuştur. Cumartesi günü temayül yoklamaları netleşecektir. Alt komisyonlar, ara komisyonlar, üst komisyonlar gerekli değerlendirmeleri yapacaktır. Bize yakışan milletin umutlarına beklentilerine hayallerine sonuna kadar sahip çıkmaktır. Türkiye’nin artık geride bıraktığı çatışma dilinden, yalandan, iftiradan siyasetimizi koruyacağız. 16 yıllık başarımızı anlatacağız ama asla kibre kapılmayacağız. Bize bel bağlayan aziz milletimizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağız.”

Güçlü iktidar, güçlü Meclis için yeniden millete başvurduklarını ifade eden Yıldırım, “Geleceğin Türkiye’si için güçlü bir Meclis grubuna ihtiyacımız var. İcra ve yasamanın uyumlu bir şekilde çalışması önemlidir. Türkiye’nin bütün kazanımlarını kalıcı bir korumaya azimliyiz. Küresel ve bölgesel saldırılara karşı milli birlik ruhumuzu yönetim sistemine 25 Haziran’da taşımış olacağız. PKK, FETÖ, DEAŞ gibi ihanet odaklarının önüne set çekeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye’nin hayallerini hep birlikte gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Bizim siyasetimizin esası birlikte bütünlüktür. Bizler bu davanın gönüllü birer neferiyiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Bütün milletvekili arkadaşlarımın, bütün teşkilatımızı minnetle, şükranla selamlıyorum. Allah Türkiye’nin yolunu da bahtını da açık eylesin. 24 Haziran parlak bir istikbale atılan ilk adım olacaktır. 24 Haziran’da güçlü iktidar, güçlü Meclis için milletimizin aklına başvuracağız. Bu seçimlerde millet iradesi en güçlü şekilde yönetime yansıyacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tanımını yapmak gerekirse, güçlü iktidar sürekli istikrar demektir. Ekonomik ve siyasi istikrarla Türkiye yarınlarına daha güçlü şekilde yürüyecek. Yapacak çok işimiz ve ülkemizin geleceği için çok büyük projelerimiz var. Bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir. İstikametini milletten alanın pusulası şaşmaz. Bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifak Yenikapı ruhunun ittifakıdır. Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı adayı arayabilir, birileri tabelasından başka hiçbir halk desteği olmayanlardan medet umsun, birileri milletvekillerini piyasaya sürsün, bizim adayımız bu toplantımızı yaptıktan sonra bu konuda açıklamamızı kamuoyuyla paylaşacağız. Bu şekilde adayımızı belirlemiş olacağız, duyuracağız, daha sonra da yarın inşallah adayımızın müracaatını cumhur ittifakıyla beraber olduğumuz MHP Genel Başkanı ile grup başkanı olarak ben ve başkanvekili arkadaşlarımla birlikte YSK’ya gidip teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yıldırım, konuşmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı ile ilgili dilekçeyi imzaladı.