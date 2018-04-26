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26 Nisan 2018 Perşembe 16:50

Başbakan Yıldırım, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi
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Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.

Çankaya Köşkünde gerçekleşen görüşmede Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Minnihanov’u ülkemizden ağırlamaktan memnuniyet duydum. Rusya ile ilişkilerimizin önemli parçalarından biri olan Tataristan’ın refahına her zaman önem verdik" dedi. Başbakan Yıldırım, Tataristan Cumhuriyeti’nde kaydedilen gelişmeleri ve ulaşılan ekonomik seviyeyi takdir ettiklerini söyledi.
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