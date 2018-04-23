Başbakan Yıldırım: 'Yalana asla tahammül etmem'

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışmalara ilişkin, "Yalana karşı çok titizim. Her şeyi hoş görebilirim ama gözümün içine baka baka yalan söyleniyorsa buna ben asla tahammül edemem" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışmalara ilişkin, "Yalana karşı çok titizim. Her şeyi hoş görebilirim ama gözümün içine baka baka yalan söyleniyorsa buna ben asla tahammül edemem" dedi.

TBMM’nin 98’inci kuruluş yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM’de gerçekleştirilen resepsiyon TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Kahraman, TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen resepsiyona katılan davetlileri karşılayarak teker teker tokalaştı. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın yan ısıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, YSK Başkanı Sadi Güven, kuvvet komutanları ve yabancı misyon katıldı.

Kılıçdaroğlu resepsiyona katılmadı

23 Nisan dolayısıyla TBMM’de düzenlenen özel oturumda yaptığı açıklamalarla tartışmalara neden olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, resepsiyona katılmadı. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve bazı CHP’li milletvekillerinin resepsiyona katıldığı görüldü.

Yıldırım’dan "Yersen" cevabı

Resepsiyona eşi Semiha Yıldırım ile katılan Başbakan Binali Yıldırım, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP’den 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye katılmasına ile Kılıçdaroğlu’nun "Demokrasinin gereğini yaptık" ifadesini kullandığının hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Yersen" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışmalara ilişkin konuşan Yıldırım, "Yalana karşı çok titizim. Her şeyi hoş görebilirim ama gözümün içine baka baka yalan söyleniyorsa buna ben asla tahammül edemem" dedi.

Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığına aday olacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Yıldırım, "Bunu Abdullah Gül’e sorarsanız daha iyi olur" yanıtını verdi.