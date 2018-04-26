POLİTİKA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 11:53

Başbakan Yıldırım’dan “Abdullah Gül” açıklaması

Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül’ün adaylığıyla ilgili, "Bu kadar gayretin arkasında belli ki bir mühendislik projesi vardı. Ama proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı; patladı, elde kaldı" dedi.

Başbakan Yıldırım'dan 'Abdullah Gül” açıklaması
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Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül’ün adaylığıyla ilgili, "Bu kadar gayretin arkasında belli ki bir mühendislik projesi vardı. Ama proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı; patladı, elde kaldı" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yıldırım, Abdullah Gül’ün muhtemel adaylığına ilişkin, “Uzun yıllar içerisinde bulunduğumuz önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ne eski yerinize ne de yeni yerinize yaranırsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir. O bakımdan yani ne anlatacaksınız? ‘Ben geldim, ama işte orada şöyle oldu-böyle oldu’. Demezler mi, ‘sen orada bu makamlarda bulunurken bunları niye söylemedin, bunları düzeltecek işleri niye yapmadın?’ O yüzden bizim halkımızın feraseti çok engindir, bu tip savrulmaları, evrilmeleri hoş karşılamaz. İnsanlar biriktirdikleri itibarı korumalıdır, tüketmemelidir, itibar çok zor elde edilir, ama tüketilmesi kolaydır” diye konuştu.

"Bu kadar gayretin arkasında belli ki bir mühendislik projesi vardı" diye devam eden Yıldırım, "Ama proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı; patladı, elde kaldı. Proje başarısız" ifadelerini kullandı.
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