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03 Temmuz 2018 Salı 17:29

Başbakan Yıldırım’dan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına veda ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında Anayasa Mahkemesi Başkanlığını ziyaret ediyor.

Başbakan Yıldırım'dan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına veda ziyareti
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Başbakan Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında Anayasa Mahkemesi Başkanlığını ziyaret ediyor.

Başbakan Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı ziyaret etti. Başbakan Yıldırım’ın veda ziyaretleri kapsamında 6’ncı durağı ise Anayasa Mahkemesi Başkanlığı oldu. Başbakan Yıldırım’ı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun karşıladı. Yıldırım, daha sonra Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı ile TRT’yi ziyaret edecek.
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