POLİTİKA:
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27 Nisan 2018 Cuma 22:32

Başbakan Yıldırım’dan bedelli askerlik yorumu: “Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için dikkate alınması gereken bir husus”

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili, "Bakış açım müspet ancak soru işaretlerini ortadan kaldırmamız lazım. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus" dedi.İzmir’de konuşan Başbakan...

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik yorumu: 'Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için dikkate alınması gereken bir husus”
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Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili, "Bakış açım müspet ancak soru işaretlerini ortadan kaldırmamız lazım. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus" dedi.

İzmir’de konuşan Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik ve öğrenci affı ile ilgili vatandaşlardan gelen sorulara şu yanıtı verdi:

"Bakış açım müspet ancak soru işaretlerini ortadan kaldırmamız lazım. Bedelli askerlik konusunda, istismar olmaması gerekir. İyi anlatmak lazım. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz, bir yandan bedelli filan istismar edilebilecek konu gibi gözüküyor. Bu da tabii toplumsal talep. Biz Türkiye olarak askerlikte yavaş yavaş profesyonelliğe gittik 15 Temmuz’dan beri. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus ve buradan ele edilen kaynağın savunma sanayisini güçlendirmek için kullanılması gerekiyor."

Öğrenci affıyla ilgili Binali Yıldırım, "Öğrencilerin hakikaten af konusunu da olumlu düşünebiliriz. Bunlar teröre bulamamışsa, sadece öyle ve ya böyle ailevi nedenlerle, ilgiyi göstermemekten dolayı okuldan uzak kalmışsa bunlara bir imkan sağlanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
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