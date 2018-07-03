Başbakan Yıldırım’dan Danıştay Başkanlığına veda ziyareti

Başbakan Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı ziyaret etti. Başbakan Yıldırım’ın 4’üncü durağı ise Danıştay Başkanlığı oldu. Başbakan Yıldırım’ı, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör karşıladı.

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