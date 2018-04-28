Başbakan Yıldırım’dan hastane ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, hastanede tedavi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yakın arkadaşı Hamdi Boyacı’yı ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakın arkadaşı Hamdi Boyacı’yı ziyaret etti. İçeride yaklaşık 20 dakika kalan Başbakan Yıldırım, ardından hastane bahçesinde kendisini görmek için bekleyen vatandaşları selamladı. Çocuklara oyuncak dağıtan Başbakan, fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Başbakan Yıldırım, ziyaretin ardından İstanbul’a gitmek üzere havalimanına hareket ederek, kentten ayrıldı.