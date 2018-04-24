POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 19:52

Başbakan Yıldırım’dan Salih Müslim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, eski PYD eş başkanı Salih Müslim’in Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde (AKPM) konuşma yapmasına tepki gösterdi.

Başbakan Yıldırım'dan Salih Müslim açıklaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Başbakan Binali Yıldırım, eski PYD eş başkanı Salih Müslim’in Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde (AKPM) konuşma yapmasına tepki gösterdi.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Madrid’de İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile birlikte ortak basın toplantısı yaptı. Yıldırım, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Türkiye’de yapılacak erken seçimin demokratik olmayacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. “Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, kendi işine baksa iyi olur, seçimi onlar yapmayacak, Türkiye yapacak” diyen Başbakan, Türkiye’nin daha önce yüzlerce kez demokratik seçim süreçleri geçirdiğini söyledi.

Eski PYD eş başkanı Salih Müslim’in Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde konuşma yapmış olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, “Avrupa Konseyi Parlamentosu bunu söyleyeceğine, yüzlerce, binlerce insanın kanına girmiş bir terörist başını getirip orada konuşturmasın. Avrupa Konseyi Parlamentosu’na düşen, Salih Müslüm denen, katil olduğu tescil olmuş bir insanı getirip o parlamentoda konuşturmakla ne barışa hizmet eder, ne terörle mücadeleye hizmet eder, ne de Avrupa’nın değerlerine hizmet eder” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku