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28 Nisan 2018 Cumartesi 21:50

Başbakan Yıldırım’dan Spor Toto Süper lige yükselen takımlara tebrik telgrafı

Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü takımına tebrik telgrafı gönderdi.

Başbakan Yıldırım'dan Spor Toto Süper lige yükselen takımlara tebrik telgrafı
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Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü takımına tebrik telgrafı gönderdi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü yönetici ve oyuncularına tebrik telgrafı gönderdi. Başbakan Binali Yıldırım, telgrafta başarı dileklerini iletti.
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