Başbakan Yıldırım’dan Yargıtay Başkanlığına veda ziyareti

Başbakan Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı ziyaretinin ardından Yargıtay Başkanı Cirit’i ziyaret etti. Başbakan Yıldırım’ı, Yargıtay Başkanı Cirit karşıladı. Görüşmede Yargıtay Başkanı Cirit’in yanısıra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ile Yargıtay Genel Sekreteri Ziyaattin Cenik’te yer aldı. Saat 12.20’de başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

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