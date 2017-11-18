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18 Kasım 2017 Cumartesi 21:30

Başkan Kafaoğlu, Gönen’de değerlendirmelerde bulundu

Balıkesir’in Gönen ilçesini ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 7 Kasım’da görevi devralmasının ardından ilk ziyaret ettiği belediyenin Gönen Belediyesi olduğunu dile getirdi.Balıkesir’in Gönen ilçesinde...

Başkan Kafaoğlu, Gönen'de değerlendirmelerde bulundu
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Balıkesir’in Gönen ilçesini ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 7 Kasım’da görevi devralmasının ardından ilk ziyaret ettiği belediyenin Gönen Belediyesi olduğunu dile getirdi.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Bıyık, Meclis Üyeleri, Kadın Kolları ve partililerce karşılanan Kafaoğlu ilk olarak Ak Parti Gönen İlçe Teşkilatı’na geçti. Burada partililerle bir süre görüşen Kafaoğlu daha sonra Gönen Belediyesi’ne geçti. Belediye Başkanı Hüseyin Yakar ile Gönen’e yapılacak ve yapımı devam eden yatırımlar hakkında bilgi alan Kafaoğlu, vatandaşlarla ve Mahalle Muhtarları ile de görüşmelerde bulundu. Vatandaşlar Başkan Kafaoğlu’na BASKİ ile ilgili konularda yoğun şikayetlerini iletti. Belediye ziyaretinde anı defterini de imzalayan Başkan Kafaoğlu, "7 Kasım günü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilmemin ardından ilk ziyaret ettiğim Belediye Gönen Belediyesi oldu. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Başkan Kafaoğlu, Gönen’de yenilen akşam yemeğinin ardından akşam saatlerinde Balıkesir’e dönüş yaptı.

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