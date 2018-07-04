POLİTİKA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:43

Başkan Kocaoğlu da değişimden yana

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından oluşan tablo ve Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşanan son gelişmelere ilişkin, "24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi’nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir" dedi.

Başkan Kocaoğlu da değişimden yana
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından oluşan tablo ve Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşanan son gelişmelere ilişkin, "24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi’nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP’de yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı. Kocaoğlu, şunları söyledi:

"24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi’nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır. Bu düşüncelerimi kamuoyuyla saygıyla paylaşırım."
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