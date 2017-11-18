Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 15:08

Başkan Tekintaş: “STK’larla işbirliği içindeyiz”

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yerel yönetimler olarak bizler STK’larla işbirliği içerisinde çalışarak şehri geleceğe taşıyacak hizmetler yapmayı sürdüreceklerini söyledi.Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Türk...

Başkan Tekintaş: 'STK'larla işbirliği içindeyiz”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yerel yönetimler olarak bizler STK’larla işbirliği içerisinde çalışarak şehri geleceğe taşıyacak hizmetler yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Türk Eğitim-Sen Ordu İl Başkanlığını ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Başkan Tekintaş, Türk Eğitim-Sen Ordu İl Başkanı Ömer Okumuş, yönetim kurulu üyeleri ve sendika çalışanları ile bir araya geldi.

Türk Eğitim-Sen’e gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yerel yönetimler olarak bizler STK’larla işbirliği içerisinde çalışarak şehri geleceğe taşıyacak hizmetler yapmayı sürdüreceklerini söyledi. Ziyaret çerçevesinde yapılan fikir alış-verişlerini kendisini mutlu ettiğini dile getiren Başkan Tekintaş, “Türk Eğitim-Sen’e ve yönetimine ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür ediyor ve kongre sonrası oluşan yönetime de kolaylıklar diliyorum. Bizim için önemli olan yaşadığımız bu şehri geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Bu çerçevede sendikalarla yaptığımız fikir alışverişlerinden ziyadesi ile mutlu oluyoruz. Ziyaret kapsamında yaptıklarımızı anlattık ve yapılması gerekenleri de karşılıklı olarak görüşme fırsatı bulduk. İnanıyoruz ki STK’lar ve yerel yönetimler olarak iş birliği içerisinde çalışarak bu şehri iyi bir geleceğe taşıyacağız” dedi.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<