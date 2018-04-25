POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 22:30

Başkan Ünlü milletvekilliği aday adaylığı için istifa edecek

AK Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa edecek.

Başkan Ünlü milletvekilliği aday adaylığı için istifa edecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

AK Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa edecek.

24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi partilerde hareketlilik devam ediyor. AK Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü’nün de görevini bırakacağı öğrenildi. Başkan Ünlü’nün yarın istifasını sunması beklenirken, milletvekili adaylığı için ilk adımı atacağı belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku