Bavyera seçimleri Hassen’i etkileyecek

Almanya’nın Bayvyera eyaletinde dün gerçekleşen eyalet seçimlerinde Başbakan Angela Merkel’in hükumet ortağı partilerin büyük hezimete uğraması 28 Ekim’de Hessen’de yapılacak eyalet seçimlerini de etkilemeye başladı. Hessen eyaletinde iki hafta sonra yapılacak eyalet parlamentosu seçimleri için araştırma yapan Civey düşünce kuruluşunun yaptığı kamuoyu anketinde Hükumet ortakları Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti SPD’nin oy kaybı yaşayacağını ortaya koydu.

Almanya’nın Bayvyera eyaletinde dün gerçekleşen eyalet seçimlerinde Başbakan Angela Merkel’in hükumet ortağı partilerin büyük hezimete uğraması 28 Ekim’de Hessen’de yapılacak eyalet seçimlerini de etkilemeye başladı. Hessen eyaletinde iki hafta sonra yapılacak eyalet parlamentosu seçimleri için araştırma yapan Civey düşünce kuruluşunun yaptığı kamuoyu anketinde Hükumet ortakları Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti SPD’nin oy kaybı yaşayacağını ortaya koydu.

Başbakan Angela Merkel’in partisi CDU 2013 yılındaki eyalet seçimlerinden yüzde 38.3 oranında oy alarak eyalette Yeşiller partisiyle koalisyon kurarak beş yıldır Hessen eyaletini yönetiyor. Civey araştırma kuruluşunun son anketine göre Hıristiyan Demokrat Parti CDU 9,8 oranında düşüş yaşayarak alacağı oy oranı 28.5 olarak belirlendi. Sosyal Demokrat Parti SPD ise 2013 yılındaki seçimlerde 30.7 oranında oy alırken, ankete göre 28 Ekim’deki seçimlerde Sosyal Demokrat Parti’nin oy oranı yüzde 24.9 oranına gerileceği gözüküyor.

Araştırmaya göre Bavyera Eyaletinde oylarını arttırarak eyaletin ikinci büyük partisi olan Yeşiller Hessen Eyaletinde de oylarını arttırarak güçleneceğini gösteriyor. 2013 seçimlerinde yüzde 11.1 oranında oy alarak Hıristiyan Demokrat Parti ile koalisyon kuran Yeşillen 28 Ekim’deki seçimlerde oy oranlarını yüzde 18.2 oranına çıkarması bekleniyor. Hessen eyaletinde oylarını arttırarak yüzde beşlik seçim barajına aşarak eyalet parlamentosuna girmesine kesin gözüyle bakılan ırkçı Almanya için Alternatif Partisi AfD 2013 yılındaki 4.1 olan oylarını yüzde 11.8’ çıkaracağı bekleniyor.

CSU ve SPD’nin kan kaybettiği, Yeşiller ve sağ popülistlerin güç kazandığı Bavyera seçimleri sonrasında Almanya’da siyasetçiler sonuçların koalisyon hükumeti üzerinde olumsuz etki yapacağını belirtirken, CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yaptığı açıklamada, Berlin hükumetinin tehlikede olmadığını büyük koalisyon istikrar olduğunu söyledi.

Bavyera eyalet seçimlerinden başarıyla çıkan Yeşiller partisinin Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Katrin Göring-Eckardt, seçim sonucunun Berlin hükumeti üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini, koalisyon ortaklarının (CDU, CSU ve SPD) zayıf olduklarını ve şimdi daha da zayıfladıklarını düşünüyorum. Bu durumda birbirlerine daha da sıkı sarılacaklardır” yorumunda bulundu. Göring-Eckardt, hükumetin bundan ders çıkarması ve "tutarlı bir politika” izlemesi gerektiğini ifade etti.

Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU’nun Meclis Grubu Başkanı Ralph Brinkhaus, Bavyera eyaletinde alınan seçim sonuçlarından belirli dersler çıkarılması gerektiğini en kısa zamanda somut ve önemli konulara odaklanan bir siyaset izlenmesi çağrısında bulundu.

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