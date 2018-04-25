POLİTİKA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:31

BBP Genel Başkanı Destici: “Kendi kurumsal kimliğimizle ittifakın içinde yer almayı arzu ederiz”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ittifaka ilişkin, “Biz elbette ki parti olarak kendi kurumsal kimliğimizle girmeyi arzu ederiz. Bu sadece bizim değil, cumhur ittifakının ana bileşenleri olan MHP, AK Parti ve BBP’nin birlikte vereceği bir karardır” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici: 'Kendi kurumsal kimliğimizle ittifakın içinde yer almayı arzu ederiz”
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ittifaka ilişkin, “Biz elbette ki parti olarak kendi kurumsal kimliğimizle girmeyi arzu ederiz. Bu sadece bizim değil, cumhur ittifakının ana bileşenleri olan MHP, AK Parti ve BBP’nin birlikte vereceği bir karardır” dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. Görüşme sonrası açıklamada bulunan BBP Genel Başkanı Destici, çok faydalı bir görüşme yaptıklarını belirterek, “Hemen hemen her şeyi konuştuk. Sizin merak ettiğiniz, BBP bu ittifakın içerisinde kendi amblemi ile mi yer alacak yoksa AK Parti listelerinden mi bu ittifaka dahil olacak. Çok fazla beklemeyeceksiniz. Cumhurbaşkanımız ile bu hafta içerisinde yapacağımız görüşmeden sonra bunu da netleştirmiş olacağız. İttifaka maksimum düzeyde BBP nasıl katkı sağlayacaksa buna bakacağız. Parti kurumsal kimliğimizle mi yoksa listelerle mi gireceğiz bunların ikisi de yasal olan şeylerdir. Biz elbette ki parti olarak kendi kurumsal kimliğimizle girmeyi arzu ederiz. Bu sadece bizim değil, cumhur ittifakının ana bileşenleri olan MHP, AK Parti ve BBP’nin birlikte vereceği bir karardır. Biz bu karara da saygılı oluruz. Burada da kimseye fırsat vermeyiz. Bu ittifaka fitne sokmaya çalışanlara da fırsat vermeyiz. BBP’nin parlamentoda temsil edilmesi de bu anlamda çok önemlidir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri en az parlamento seçimleri kadar değerlidir, önemlidir. Bunları da konuştuk. Bu anlamda da kendi amblemimizle mi girdiğimizde yoksa listelerden girdiğimizde mi cumhurbaşkanlığı seçimine daha fazla katkı sağlayacağız buna da bakacağız. Bunların hepsini birkaç gün içerisinde değerlendirip, BBP bu ittifakın içinde nasıl yer alacak buna karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.
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