POLİTİKA:
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27 Nisan 2018 Cuma 12:39

BBP Genel Başkanı Destici milletvekili adayı olacağını açıkladı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ’’BBP, ittifakların gündeme geldiği ilk günden itibaren cumhur ittifakını doğru buldu, destekledi. Bu duruşumuzun arkasındayız’’ dedi.

BBP Genel Başkanı Destici milletvekili adayı olacağını açıkladı
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ’’BBP, ittifakların gündeme geldiği ilk günden itibaren cumhur ittifakını doğru buldu, destekledi. Bu duruşumuzun arkasındayız’’ dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, düzenlediği basın toplantısında milletvekili adayı olacağını açıklayarak başvurusunu imzaladı. Destici, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, ’’Pazar günü saat 14.00’dE il başkanlarıyla toplantılar gerçekleştireceğiz. İllerden alınan başvurular da genel merkezimizde birleştirilecek. BBP yine bu seçimlere damgasını vuracak’’ ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının ’’ittifakta yer alacak mısınız?’’ sorusu üzerine Destici, ’’Hafta başı AK Parti heyeti bizi ziyaret etti. Bu ziyaretten sonra Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleşecek. Görüşmenin içeriği de BBP, ittifakların gündeme geldiği ilk günden itibaren cumhur ittifakını doğru buldu, destekledi, bu ittifakın yanında olduğunu ve bu ittifakın içinde yer alacağını çok açık bir şekilde kamuoyuna duyurdu. Bu duruşumuzun arkasındayız. Bugün de Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede BBP’nin ittifak içerisinde hangi şekilde yer alacağı bundan sonraki süreçte inanıyorum ki daha da netleşecek’’ karşılığını verdi.

Destici, Abdullah Gül’ün adaylığına ilişkin ise, Gül’ün bugün ya da yarın aday olup olmayacağı noktasında bir açıklamada bulunacağını tahmin ettiğini belirtti.
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