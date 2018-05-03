BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, ittifak görüşmesi için AK Parti Genel Merkezi’ne geldi.
IHAAW132844-SIY/03-05-2018 - BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, ittifak görüşmesi için AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. 03.05.2018 13:28:44 TSI NNNN
IHAAW132844-SIY/03-05-2018 - BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, ittifak görüşmesi için AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. 03.05.2018 13:28:44 TSI NNNN
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