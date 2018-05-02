BBP lideri Destici: 'BBP yeni Türkiye'den yana ve cumhur ittifakında yer alacak'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye 24 Haziran seçimlerine bloklaşmış halde gidecek. Ya eski Türkiye’ye özlem duyanlar, darbelerin, kaosların, işsizliğin çok olduğu, buhranların olduğu Türkiye’yi ya da ileriye taşıyacak, büyütecek cumhur ittifakından yana olacak" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye 24 Haziran seçimlerine bloklaşmış halde gidecek. Ya eski Türkiye’ye özlem duyanlar, darbelerin, kaosların, işsizliğin çok olduğu, buhranların olduğu Türkiye’yi ya da ileriye taşıyacak, büyütecek cumhur ittifakından yana olacak" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Haziran seçimleri öncesinde cumhur ittifakı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Destici, seçimler öncesinde uluslararası kuruluş SP’nin Türkiye’nin kredi notunu düşürmesine ilişkin, ”Türkiye üzerinde büyük oyunları kurmaya çalışıyorlar, istiyorlar ki Türkiye güçsüzleşsin, Türkiye küçülsün, sıkıntılı günler yasaşın ki Türkiye üzerinde emelleri olanlar bunları gerçekleştirsinler. Seçimler öncesinde SP ekonomik anlamda düşürdü. Bunun bugün yapılması, Türkiye’nin bir seçime gidiyor olması ve Batı burada açık şekilde bunun tarafı olduğunu ve ellerinden geldiği kadar müdahale edeceklerini gösterdi. Ne yaparlarsa yapsınlar Türk milleti Batı’nın oynadığı oyunların farkına vardı. Sandığa gidecek ve milletin iradesi çıkacak” ifadesini kullandı.

“BBP’nin tavrı yeni Türkiye’den yana olacak”

"BBP, bugüne kadar Türkiye’nin, milletin menfaati neredeyse orada durmuştur" diyen Destici, "Bizde BBP olarak tecrübemizle 24 Haziran seçimlerinde yer alacağız. Bundan sonra da yine aynı yerde duracağız. Seçimler milletimize hayırlı olsun diliyorum. Cumhur ittifakı içerinde seçime katılacağız. BBP’nin bu cumhur ittifakında nasıl yer alacağı konusunda hususlar ortak açıklamada duyurulacak” açıklamasında bulundu.

Destici, dört partinin ittifakı konusunda ise, ”Türkiye bu seçime bloklaşmış gidecek. Bir tarafta müşterekleri en üst seviyede olan cumhur ittifakı var, diğer tarafta da mecburi olarak asgari müşterekleri olan ve eski Türkiye özlemi içerisinde olan siyasilerin oluşturduğu ittifak olacak. Bu konuda resmi açıklama yapılması ve dört partinin bu ittifakın içerisinde nasıl yer alacağını resmi açıklama yapıldıktan sonra net değerlendirme yaparız. Biz 16 Nisan’da evet derken demokrasiden yana olduğumuzu izah etmiştik. 16 Nisan’da hayır diyenler bugün ona sarılmış vaziyette. Millet kimi seçerse o yönetecek hem de Mecliste en üst temsil edilecek. Yönetimde istikrar, yönetimde adalet olacak. Meclis asli görevini yerine getirecek. Yargı bağımsız ve tarafsız olarak görevini yerine getirecek. Türkiye bu seçimlerden sonra huzurlu, güvenli, refah içerisinde yoluna devam edecek. Ama milletimiz şuna karar verecek; eski Türkiye’ye özlem duyanlar ve darbelerin, kaosların, işsizliğin çok olduğu, buhranların olduğu ya da Türkiye’yi ileriye taşıyacak, büyütecek, dünyaya entegre olacak, soydaşlarımızla irtibat halinde olacak tam demokratik bir Türkiye özlemi için olanlar da o tarafta olacak. BBP’nin de tavrı yeni Türkiye’den yana olacak” şeklinde konuştu.