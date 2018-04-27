Bekir Bozdağ: 'Yaşanan 15'ler olayı Türk siyasi tarihinin siyasi ahlaksızlık abidesidir'

Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesini, siyasi ahlaksızlık abidesi olarak değerlendirdi.

Yozgat’ta bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bozdağ, CHP’li vekillerin İyi Parti’ye geçişiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yaşanan 15’ler olayı Türk siyasi tarihinin siyasi ahlaksızlık abidesidir. Güneş motel olayı dahil böylesi bir ahlaksızlık abidesine Türkiye şahit olmadı. Eskiden vekiller transfer olurdu transfer bedelini kendileri bir şekilde tahsil ediyorlardı. Şimdi devir değişmiş genel başkanlar transfer yapıyor. Eğer istifa edeceklerse öyle anlaşılıyor ki kiraya verilen vekillerin kirasını tahsil konusunda bir sıkıntı var. Tahsil edilemeyince zannedersem onları tekrar geri çağırma durumu ortaya çıkabilir. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Eğer bedeli tahsil ederse geri çağırmayacaktır. Yok bedel tahsil edilmeyince çağırılacaksa o azman onu göreceğiz kirli pazarlık değil diyorlardı. Pazarlık kirli mi değil mi bir bedel karşılığı anlaşma var mı yok mu hep beraber göreceğiz. Biz de merak ediyoruz ne olacak diye ortaya garip bir senaryonun döndüğünü hep beraber görüyoruz. Büyük bir siyasi ahlaksızlığın yaşandığını görüyoruz. Türk halkı bütün bu alavereleri seyrediyor. Vakti gelince de alaverecilere dalaverecilere sandıkta dalacak ve gereken cevabı bunların hepsine verecektir. Göreceğiz neler olacağını” dedi.

"Sayın Kılıçdaroğlu siz Türkiye’yi yönetmeye ehil değil misiniz?"

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığı tartışmaları ve muhalefetin ittifak çalışmaları ile ilgili soruları da yanıtlayan Bozdağ, “CHP’nin içinde bulunduğu durum gerçekten acınacak bir durum. Çünkü CHP’yi sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi maalesef acınacak hale getirdi. Şu anda CHP ne yapacağını bilmiyor. Türkiye’nin seçime gitti bu dönemde Türkiye’nin yönetimine talip kendi içinden liyakatli bir ismi belirleyip Türk halkının önüne çıkaramıyor. Hala arıyor dört bir yandan. Sizin içerinizde Türkiye’nin cumhurbaşkanlığını yapmaya layık ehil bir isim yok mu? Sayın Kılıçdaroğlu siz Türkiye’yi yönetmeye ehil değil misiniz? Niye çıkıp da mertçe ben Türkiye’nin cumhurbaşkanlığına adayım ve Türkiye’yi yönetmeye talibim. Benim partimde binlerce kadro var. Onlar da bu işe layık. Ben olmuyorum ama arkadaşlarımdan falancayı yapıyorum diye neden açıklama yapmıyor. Belli ki CHP kadroları içerisinde Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan çapında ayarında bir isim yok. Biz ben çıkarsam diyor Sayın Kılıçdaroğlu, halk Tayyip beyle ben mukayese ettiğinde Tayyip Bey gibi büyük bir lider mi yoksa Kılıçdaroğlu gibi bir çapsız mı Türkiye’yi yönetsin sorusu yöneltmiş olacak. Ve bizim çapımıza bakıp bize hayır diyecek diye çekiniyor. Eğer çekinmiyorsa çıkıp ortaya kendisi ben adayım demesi lazım. Her gün meydan okuyor. İşte seçim meydanı. Siyasette meydan seçim meydanıdır. Sandıkta boylar ölçülür. Halk herkesin notunu sandıkta verir" dedi.

"Erdoğan’ın karşısına çık"

Bozdağ, memleketi Yozgat’ta Kılıçdaroğlu’na meydan okuyarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında aday olması çağrısında bulundu. Bozdağ, “Sayın cumhurbaşkanımızla televizyon kutularında yarışmayı yüreğin yetiyorsa çık, çık diye meydan okumayı biliyor. Ben de Yozgat meydanından diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu yüreğin yetiyorsa işte Yozgat Cumhuriyet Meydanı burada. Ankara İstanbul Türkiye’nin 81 ilinin meydanları ortada buyur çık. Tayyip beyle madem bu kadar çekişmeye boy ölçüşmeye meraklısın halkımız ikinizde boyunun ölçüsünü ölçsün ikisinin de ölçüsünü elinize versin. Buyurun çıkın meydana ama maalesef çıkmıyor. Burada bir şey söylemekte fayda var. CHP’nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu adaylarını kendileri konuşurken bizim kafamızda net isimler var diye söylüyor ama öte yandan da eşim bile bilmiyor diyor. Ben şimdi şu yaşananları değerlendirince ben Kılıçdaroğlu bu işi biliyor kafasında birkaç isim vardır diye düşünüyorum ama geldiğimiz noktada eminim CHP’nin göstereceği Cumhurbaşkanı adayı kim eminim Kılıçdaroğlu da bilmiyor. Onun da kafasında bir aday ismi yok netleşmiş bir şey yok. Belli ki kurye bekliyor bir kurye gelirse o kuryenin getirdiği zarfın içinde bir aday ismi varsa ona da bakıp karar verecektir. Burada şunu altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. AK Partinin ve AK Partinin lideri Recep Tayyip Erdoğan Bey efendinin siyasette ve Türkiye’de dünya da değiştirici ve dönüştürücü gücü var Türkiye’de çok Şeyi değiştirdi ve çok şeyi dönüştürdü. Türkiye’nin siyasetini de değiştirdi dönüştürdü. Sağlık sistemini değiştirdik dönüştürdük ama Türkiye’nin siyasetini de değiştirdik dönüştürdük. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde CHP en büyük değişimi ve dönüşümü yaşamaktadır. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir dönem CHP merhum Necmettin Erbakan hocamıza karşı yapılan Post modern 28 Şubat darbesinin motor gücüydü. Erbakan hocamız imza atarken o imzayı zorlayanlarla beraberlerdi. O darbeyi yapanlarla beraberdi. Merhum Erbakan hocamızın hükümetten istifa etmek zorunda kaldığı dönemde zorlayanlarla beraberlerdi. Erbakan hocamızın sahip olduğu değerlere ve o değerlere inanlara savaş açmışlardı. Ama şimdi bakın AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın değiştirici ve dönüştürücü gücü sayesinde bugün Kılıçdaroğlu ve ekibi merhum Erbakan hocamıza ve fikirlerine dua eder hale gelmiştir. Onları örnek hale alır hale gelmiştir. Onlarla ortak hareket eden bir noktaya gelmiştir. Bu aynı esasında bizim siyasetimizin büyük bir başarısıdır. Liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir başarısıdır” şeklinde konuştu.