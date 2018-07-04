Bektaşoğlu: “Kurultaydan geri dönüş yok”

25 ve 26. Dönem CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, olağanüstü kurultayın kaçınılmaz olduğunu belirterek genel merkez yöneticilerinin bu yöndeki açıklamalarını "ayak direme, inatlaşma, ikballerini koruma çabası" olarak nitelendirdi.Yazılı...

25 ve 26. Dönem CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, olağanüstü kurultayın kaçınılmaz olduğunu belirterek genel merkez yöneticilerinin bu yöndeki açıklamalarını "ayak direme, inatlaşma, ikballerini koruma çabası" olarak nitelendirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Bülent Bektaşoğlu, kurultayı sadece bir genel başkan ve yönetim değişikliği için de istemediklerini belirterek “orada başta 24 Haziran seçimlerinin bütün sonuçlarını değerlendirmek, erken veya zamanında yapılacak olan yerel seçimler için hedef ve yol haritamızı belirlemek istiyoruz. Partimizin başkanlık sistemine karşı yürüteceği demokrasi, temel hak ve özgürlüklerin korunması mücadelesinin ilkelerini saptamak için de kurultayı gerekli görüyoruz” ifadesini kullandı.

Tekrar bir seçim yenilgisi almak istemediklerini söyleyen CHP önceki dönem milletvekili Bektaşoğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Endişeli ve kaygılıyız. Tekrar bir seçim yenilgisi daha almak istemiyoruz. Artık önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetle kökleştirdiği 95 yıllık ulu çınarımızın dallarını yeniden yeşertmek ve iktidar başarısıyla onurlanmak istiyoruz. CHP’nin lideri ve örgütlenme anlayışı değişirse, Türkiye de değişecek, bu değişim ancak ve ancak Türkiye için bir umut olan, vaatleriyle, gelecek öngörüleriyle, politikalarıyla heyecan yaratan bu nedenle de kısa sürede 15 milyon kişinin oyunu alarak başarısını kanıtlayan Muharrem İnce’nin genel başkanlığındaki bir CHP ile gerçekleşecektir. Onun genel başkanımıza önerdiği onursal başkanlık ve TBMM CHP Grup Başkanlığı formülüyle güçlenen bir yönetimle yapılacak olan ilk seçimlerde başarılı olacağımıza, yerel yönetimlerde iktidar olma fırsatını yakalayacağımıza inanıyoruz."

Kurultay delegelerinden imza istedi

Bektaşoğlu açıklamasında Giresun örgütüne de çağrı yaparak “CHP Giresun il, merkez ilçe ve ilçe örgüt yöneticilerimizin, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları, disiplin kurulları, meclis üyeleri ve üyelerimizin de değişimden yana birlik ve beraberlik duygu ve düşüncesiyle hareket edeceklerine yürekten inanıyor, kurultay delegeleri arkadaşlarımızdan da olağanüstü kurultay toplanması sürecine imzalarıyla katkıda bulunmaları bekliyorum” açıklamasında bulundu.