Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 22:50

Belçika İçişleri Bakanı Jambon’dan Brüksel Belediye Başkanı’na eleştiri

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, Brüksel’deki maç sonra yaşanan olaylarla ilgili Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close’yı eleştirerek, "Brüksel’de meydana gelen olayları kontrol altına alamadı" dedi.

Belçika İçişleri Bakanı Jambon'dan Brüksel Belediye Başkanı'na eleştiri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, Brüksel’deki maç sonra yaşanan olaylarla ilgili Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close’yı eleştirerek, "Brüksel’de meydana gelen olayları kontrol altına alamadı" dedi.

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, Brüksel’de geçtiğimiz haftalarda Fil Dişi Sahilleri ve Fas arasında oynanan maç sonrası yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close’yı eleştirdi. Jambon, Close’yı olayları ele alamamak ve grupları sakinleştirememekle suçlayarak, "Brüksel’de meydana gelen olayları kontrol altına alamadı" dedi.

Suçlamalar karşısında sessizliğini bozan Sosyalist Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, bir radyo programında; "Bana haksızlık yapılıyor" dedi. N-Va partisinden (Yeni Flaman İttifak partisi) olan Anvers Belediye başkanı Bart Dewever’e okları yönelten Close, "PKK olayları sanki sıkıntısız mı geçti, hatta olaylardan önce Anvers’teki yetkilileri PKK’lılar provokasyon yapabilir diye uyardım" dedi.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<