Belçika’da yerel seçim sonuçları açıklandı

Belçika genelinde 14 Ekim’de 6 yılda bir düzenlenen belediye ve eyalet seçimleri gerçekleşti. Kimlik ve ulaşım konuları etrafında dönen seçim kampanyaları sonunda son sözü seçmen söyledi. Seçimler ayrıca birçok ilke de sahne oldu.

Belçika genelinde 14 Ekim’de 6 yılda bir düzenlenen belediye ve eyalet seçimleri gerçekleşti. Kimlik ve ulaşım konuları etrafında dönen seçim kampanyaları sonunda son sözü seçmen söyledi. Seçimler ayrıca birçok ilke de sahne oldu.

Seçim öncesi ülkücü ve AK Parti yanlıları hedef alındı

Seçim öncesi ülkücü kökenli ve AK Parti yanlıları özellikle N-VA (Yeni Flaman İttifak) Partisi tarafından hedef alındı. “Bizim partimizde ülkücü kökenli ve AK Partilere yer yoktur” sözlerini sarf eden Eşit Haklar Bakanı Zuhal Demir’in bulunduğu N-VA Partisi, aşırı sağ ırkçıların ve milliyetçilerin oylarını alabilmek için mücadele etti. Belçika basını da “ülkücü kökenli ve AK Partili adaylar” diye isimleri ve fotoğrafları ile yer alan Türk kökenli adayları duyurdu. Seçimlere birkaç günü kala CD&V Partisi Safiye Çalınaltı partiden ihraç edildi. Hatta Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümeni Engin Özdemir’in Ülkü Ocağı’nın düzenlediği mehteran takımı yürüyüşüne katıldığı için belediye meclisinde istifası istendi.

Flaman Bölgesinde Seçim Sonuçları

Belçika’nın Flaman bölgesinde belediyeler arasında büyük farklılıklar mevcut. Sağ parti Yeni Flaman İttifakı (N-VA), Hristiyan Demokratlar (CD&V), Sosyalistler (SPA) ve Liberaller (Open VLD) yerel seçimlerde sergilenen mücadelenin en büyük aktörleriydiler. Öte yandan Yeşiller (Groen!) ve aşırı sağcı (Vlaams Belang) da seçimlerde beklenmedik derecede büyük başarılara imza attı. Bir de gözden kaçan aşırı sol parti olan PVDA de birçok belediyede beklenmedik bir başarı elde etti. Birçok belediyede hiç beklenmedik şekilde yüksek sonuçlar elde eden Yeşiller ve Flaman Çıkarları partileri ise dengeleri kısmen de olsa sarstılar. Yeşiller Partisi birçok belediyede koalisyon ortağı olabilecek konuma geldi. Ninove belediyesinde aktif olan yerel parti “Forza Ninove” yüzde 40’lik bir oran elde ederek birinci oldu. “Belçika, tarihinde ilk defa aşırı sağ ve ırkçı bir belediye başkanıyla tanışacak mı” sorusu sorulmaya başlandı. Seçmenlerin Forza Ninove’a oy vermelerindeki en büyük etkenlerden birisi ise Ninove’da inşa edilmesi hedeflenen bir cami. Forza Ninove partisinin bu camiye karşı çıkması birçok seçmenden destek almasını sağladı. Sol kesimde ise Yeşillerin göstermiş olduğu üstün başarının bedelini ciddi bir düşüş ile Sosyalistler ödüyor.

Geleneksel olarak Hristiyan Demokratların şehri olarak bilinen Genk bir ay önce Belçika İslam Federasyonu (BİF) tarafından açılması hedeflenen bir İslami okul projesiyle gündeme gelmişti. Seçimlere yakın tarihte alevlenen tartışma Genk şehrinde N-VA Partisini ileriye taşıdı. Genk’te N-VA Partisi seçimlerden ikinci büyük parti olarak çıktı. Belediye başkanı olan Hristiyan Demokrat Wim Dries’in yeniden seçilmesi Eşit Haklar Bakanı Zuhal Demir’i öfkelendirdi ve “Bizler faşist derneklerine maddi yardımın kesilmesi için mücadele verilmesine ister iken Wim Dries, Flamanların değil Türklerin tarafını seçti” diyerek tepki gösterdi.

Yabancı kökenli belediye başkanları

Bir tarafta aşırı sağcı ve ırkçı parti Flaman Çıkarı büyük bir başarı elde ederken öte yandan Flaman bölgesinin en önemli şehirlerinden olan ve uluslararası bir unvana sahip olan Katolik Leuven Üniversitesi’nin ev sahipliğini yapan Leuven şehri kapılarını yabancı kökenli bir belediye başkanına açtı. Leuven’in yeni belediye başkanı Sosyalist Parti’den Mohamed Ridouanı oldu. Başka bir ilk ise Brüksel bölgesinde bulunan Ganshoren belediyesinde gerçekleşti ve Belçika tarihinde ilk defa Afrika asıllı bir belediye başkanı seçildi. Milli futbolcu Vincent Kompany’nin babası Pierre Kompany, Ganshoren Belediyesi’nde Hristiyan Demokratlar partisinden seçilerek belediye başkanı oldu. Bunun yanı sıra Koekelberg Belediyesi de yoluna Sosyalist Parti’den Fas asıllı Ahmed Laaouej ile devam edecek. Ayrıca Ixelles ve Evere şehirlerinde henüz kesinleşmemiş olsa da biri Yunan diğeri Fas asıllı olmak üzere iki adayın belediye başkanı olma ihtimalleri yüksek. Belçika’da ilk defa bu kadar yabancı asıllı belediye başkanı seçiliyor.

Engin Özdemir belediye başkan yardımcısı

Özellikle Limburg eyaletinde bu kez çok sayıda Türk kökenli belediye başkan yardımcısı görülecek. Heusden-Zolder Belediyesi’nde Engin Özdemir ve Yasin Gül 6 yıl boyunca kendi görev alanlarının yanı sıra belediye başkan yardımcısı olarak görev yapacaklar. Funda Oru ise 3 yıl boyunca encümenlik ve belediye başkan yardımcısı görevinde bulunacak. Houthalen-Helcheteren belediyesinde ise Mustafa Aytar ve Muhammet Oktay belediye başkan yardımcılığında da bulunacaklar. Genk belediyesinde ise henüz hangi Türk kökenlinin belediye başkan yardımcısı olacağı konusunda isimleri belirtilmedi. Maasmechelen belediyesinde de Türk kökenli belediye başkan yardımcısı olması bekleniyor. Brüksel belediyelerinde de Türk kökenli belediye başkanlarının yer alacağı belirtildi. Heusden-Zolder belediyesinde ise ilk kez 7 Türk kökenli belediye meclisini girmeye başararak tarihi bir imzaya atmış oldular.