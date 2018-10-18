POLİTİKA:
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18 Ekim 2018 Perşembe 11:24

Belçika’daki Türk partilerinde hayal kırıklığı

Belçika’da 14 Ekim tarihinde yapılan belediye ve eyalet seçimlerinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gent şehrinde Türkler tarafından kurulan partilerin hiçbiri başarılı olamadı.

Belçika'daki Türk partilerinde hayal kırıklığı
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Belçika’da 14 Ekim tarihinde yapılan belediye ve eyalet seçimlerinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gent şehrinde Türkler tarafından kurulan partilerin hiçbiri başarılı olamadı.

Hollanda’da Türklerin kurduğu Denk Partisi’nin başarısını Belçika’da yansıtmak isteyen Türkler, yeteri kadar oy toplayamadı. Belçika’da 14 Ekim tarihinde yapılan belediye ve eyalet seçimlerinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gent şehrinde Türkler tarafından kurulan partilerin hiçbiri başarılı olamadı.

Ahmet Koç liderliğinde kurulan VMC Partisi 480 oyla yüzde 0,3’lük bir oran elde edebildi. Ahmet Koç ise seçimlere adres sorunu sebebiyle katılamadı.

Murat Köylü tarafından kurulan MRP Partisi de 498 oy ile 0,3 oranında kaldı. Murat Köylü’ye sandıktan 267 oy çıktı. Belçikalı aktivist Dyab Abou Jahjah ile eski senatör Meryem Kaçar tarafından kurulan Be.One Partisi bin 709 oy ile yüzde 1,1 aldı. Be.One Partisi’nin Gent listesinde başı çeken Avukat Meryem Kaçar 579 oy alabildi.

Meryem Kaçar, istifa etti

Be.One partisinde hayal kırıklığı sürerken Meryem Kaçar’ın eş Koordinatörlük görevinden istifa ettiği açıklandı. Kaçar, "Eş Koordinatör Dyab Abou Jahjah’ın benimle istişare etmeden yayımladığı seçim analizi bardağı taşıran son damladır" dedi. Kaçar, Jahjah’ın bir dergiye verdiği mülakatta, seçim kampanyasını içeriksiz ve çok zayıf bulduğunu söylediğini hatırlatırken, Jahjah’ın parti içinde güç gösterisi yaptığını iddia etti.

Emir Kır 6 yıl daha belediye başkanı

Sosyalist Parti’den Emin Kır, Brüksel’in Saint-Josse ilçesinde tekrar belediye başkanı seçildi. Emin Kır, 4 bin 310 tercihli oy alarak, en yüksek oranda tercihli oy alan aday oldu. Kır, 6 yıl daha Saint-Josse Belediye Başkanı olacak.
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