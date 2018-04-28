Bilecik’te AK Parti sandık başına gitti

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Salih Koca, 24 Haziran’da yapılacak genel seçimler için Bilecik Belediye Başkanı’nın aday adaylığı için istifa ettiğini belirterek, "Bu istifa ve yasa gereği 10 gün içerisinde...

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Salih Koca, 24 Haziran’da yapılacak genel seçimler için Bilecik Belediye Başkanı’nın aday adaylığı için istifa ettiğini belirterek, "Bu istifa ve yasa gereği 10 gün içerisinde belediye meclis üyelerinden bir arkadaşımızı belediye başkanı olarak seçme zorunluluğu mevcut" dedi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı ve 25. Dönem Eskişehir Milletvekili Salih Koca, AK Parti Bilecik İl Başkanlığında düzenlenen temayül yoklamasına katıldı. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler için başkanlık görevinden istifa ederek, milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptığını anlatan Koca, "Bu istifa ve yasa gereği 10 gün içerisinde belediye meclis üyelerinden bir arkadaşımızı belediye başkanı olarak seçme zorunluluğu mevcut. Bu anlamada biz de bugün burada AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak, temayül yoklaması yapmaya teşkilatlarımızın, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, ana kademe yönetimlerimizin, belediye meclis üyelerimizin görüş ve düşüncelerini almak üzere buraya geldik. Sandıklarımızı kurduk. Arkadaşlarımız bugün oylarını kullanarak, belediye başkanlığı konusundaki görüşlerini belirtmiş olacaklar. Bizde bu görüşleri inşallah yerel yönetimler başkanlığımız, birimi ve başkanımız olarak Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Onun takdirleriyle de belirlenecek olan arkadaşımızı, adayımız olarak açıklayacak. Haftaya Cuma günü yapılacak olan seçimlerde, inşallah belediye başkanımızı seçmiş, belirlemiş olacağız. Hem 24 Haziran seçimlerinin hem de şuanda Bilecik’te yapacak olduğumuz belediye başkanlığı belirleme ve temayül sürecinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Basına kapalı olarak devam eden temayül yoklamasına AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.