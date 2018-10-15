TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenen Parlamentolararası Birlik 139’uncu Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.Temaslar için gittiği İsviçre’de Türk vatandaşları ve dernekleriyle bir araya gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım temaslarına devam ediyor. Yıldırım, İsviçre’nin Cenevre şehrinde Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenen Parlamentolararası Birlik 139’uncu Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.
Binali Yıldırım Parlamentolararası Birlik toplantısında
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenen Parlamentolararası Birlik 139’uncu Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.Temaslar için gittiği İsviçre’de Türk vatandaşları ve dernekleriyle bir araya...