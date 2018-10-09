BM’den Irak’a destek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, hükümet kurmakla görevlendirilen Abdülmehdi’yi arayarak, Irak’a desteklerinin sürdüğünü söyledi.

Irak’ta yeni hükümeti kurmakla mükellef olan Adil Abdülmehdi’nin Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Abdülmehdi ile yaptığı telefon görüşmesinde tebriklerini ileterek, Irak’a bütün alanlarda desteklerinin devam edeceği vurguladığı bildirildi.

Genel Sekreter Antonio Guterres’in BM’nin Irak’taki tüm programlarının devam edeceği ve Irak’ta istikrarı sağlanmasıyla kalkınması için tüm alanlarda desteğini devam edeceğini vurguladığını belirten açıklamada, Abdülmehdi’nin teröre karşı büyük bir zafer elde eden Irak’ın önümüzdeki aşamada uluslararası toplumun desteğinin arttırılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.