BM’den İsrail’e uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) İsrail’e Gazze-İsrail sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere aşırı güç kullanmaması yönünde çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İsrail’e Gazze- İsrail sınırında Büyük Geri Dönüş Yürüyü gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmaması yönünde çağrıda bulundu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR ) üyesi Zeid Ra’ad Al Hussein geçen ay boyunca 40’ı aşkın Filistinli öldüğünü ve 5 bin 500’den fazla insanın yaralandığına dikkat çekerek, “Her hafta, silahsız göstericilere karşı ölümcül güç kullanma vakalarına tanık oluyoruz” dedi.

BM ve uluslararası kuruluşların uyarılarına rağmen durumun değişmediğine dikkat çeken Zeid Ra’ad Al Hussein, gösterilerde hayatlarını kaybedenlerin silahsız siviller olduğuna vurguladı. Göstericilerin İsrail askerlerine ciddi bir tehtit oluşturmamasına karşın İsrail Güvenlik Güçlerinin, Filistinlilere karşı aşırı güç kullandığını belirten Al Hussein, “Protestonun son dört haftasında dört kişinin İsrail kuvvetleri tarafından, baş veya boyun bölgesine hedef alınan mermi ile vurularak öldürüldüğü tespit edilmiştir. 233 kişide uzuvların ampütasyonu da dahil olmak üzere ömür boyu süren sakatlıklarla sonuçlanacak kalıcı yaralanmalara maruz kalmıştır” şeklinde konuştu.

OHCHR kayıtlarına göre, 14 yaşında bir çocuk olan Ayyoub’un, 20 Nisan’da bir mermiyle öldürüldüğünü vurgulayan Yüksek Komiserlik üyesi, “Savunma pozisyonlarındaki ağır korunan güvenlik güçlerine karşı yakılan lastiklerin, atılan taş ve molotofların ciddi bir tehdit olarak görülmesi oldukça zordur” ifadelerini kullandı.

Yaşanan yaralanmalarının hesabının sorulması gerektiğini söyleyen üye, bunun yapılmaması halinde gelecekte insan hakları ihlallerinin yaşanabileceğini söyledi.