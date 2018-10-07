Bosna Hersek genel seçimler için sandık başında

Bosna Hersek halkı, kanton, entite ve ulusal düzeydeki parlamentolarda kendilerini temsil edecek vekilleri ve üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Bosna Hersek halkı, kanton, entite ve ulusal düzeydeki parlamentolarda kendilerini temsil edecek vekilleri ve üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Bosna Hersek’te halk genel seçimler için sandık başına gitti. 3 milyon 352 bin 933 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede yerel saatle sabah 07.00’de oy kullanma işlemleri başladı. Oy kullanma işlemi, yerel saatle 19.00’a kadar devam edecek.

İlk sonuçların bu akşam yerel saatle 21.00’de açıklanması bekleniyor. Yaklaşık 6 bin noktada gerçekleştirilecek seçimleri 6 bin 500 yerli ve yabancı gözlemci takip ediyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Bosna Hersek seçimleri gözlem misyonu, ülkede seçim sürecinin huzurlu ve problemsiz bir şekilde devam ettiğini, seçimlere ilişkin nihai kanaatin yarın belli olacağını açıkladı.