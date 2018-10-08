Bosna-Hersek yeni liderlerini seçti

Bosna-Hersek Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yayınlanan ilk resmi sonuçlara göre, üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi’ne Dzaferovic, Komşiç ve Dodik seçildi.Oyların yüzde 43,42’sinin sayılmasıyla birlikte yayınlanan ilk resmi sonuçlara...

Bosna-Hersek Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yayınlanan ilk resmi sonuçlara göre, üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi’ne Dzaferovic, Komşiç ve Dodik seçildi.

Oyların yüzde 43,42’sinin sayılmasıyla birlikte yayınlanan ilk resmi sonuçlara göre Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak üyeliğine merhum Aliya İzetbegoviç’in kurduğu SDA’nın adayı Şefik Dzaferovic seçildi. Konseyin Boşnak üyeliği için yarışan Sosyal Demokrat Parti (SDP) adayı Denis Beçiroviç yüzde 33,40, "Daha İyi Bir Gelecek İçin İttifak" (SBB) adayı Fahrudin Radonçiç ise yüzde 12,35 oranında rey aldı.

Boşnak, Hırvat ve Sırp olmak üzere üç azadan oluşan ve her bir üyenin dönüşümlü olarak riyaset ettiği Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Hırvat üyeliğine yüzde 49,47 oranında oy alan Jelyko Komşiç, Sırp üyeliğine ise yüzde 55,15 oranında oy alan Milorad Dodik seçildi.

Milletvekili seçimlerinde de SDA önde

Bosna-Hersek Temsilciler Meclisi için yapılan seçimlerde Boşnak ve Hırvatların yoğun olarak yaşadıkları bölgeden en çok oyu Demokratik Eylem Partisi (SDA) aldı. Oyların yüzde 58,9’unun sayıldığı ilk resmi sonuçlara göre, Bosna-Hersek Federasyonu Entitesi’nde lider parti yüzde 25,31 oyla SDA, Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde ise yüzde 39,58 oy alan Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) oldu.

Sandığa gitme oranı yüzde 53,26

3 milyon 352 bin 933 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gitme oranı, yüzde 53,26 seviyesinde kaldı. 2014 yılında yapılan genel seçimlerde bu oranı, yüzde 54,47 olarak kayıtlara geçmişti.

Boşnaklar 2 başkan seçti iddiası

Seçim gündemine damgasını vuran gelişme ise ülke nüfusunun yarısından fazlasını teşkil eden Boşnakların hem Boşnak hem de Hırvat Devlet Başkanı için oy kullandıkları iddiası oldu. Saraybosna ve Tuzla gibi Boşnakların yoğun olarak yaşadığı kentlerden yüksek oranda oy aldığı ileri sürülen Hırvat aday Jelyko Komşiç’in Boşnak seçmenin desteğiyle Hırvat milliyetçisi rakibini geride bıraktığı öne sürülüyor. 1992-95 yılları arasındaki savaşta Bosna Hersek ordusu ile birlikte savaşan ve "Altın Zambak" nişanı sahibi olan Jelyko Komşiç, seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesinde kendisine oy vermeyen Hırvat vatandaşlara güvence vererek kendisine oy veren ya da vermeyen herkesi temsil edeceğini ifade etti.

Seçimi kaybeden Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) adayı Dragan Çoviç, seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesinde Devlet Başkanlığı Konseyi’nin iki adayının Boşnaklar tarafından seçildiğinden şikayet ederek, "Hırvatları temsil edecek Konsey Başkanı’nın Boşnaklar tarafından seçilemeyeceğinin anlaşılması gerekiyor. Bu derin bir krize neden olabilir" diye konuştu.

Bu şikayetlere ilişkin yorumunda SDA Başkanı Bakir İzetbegoviç, seçim sisteminde böyle eksiklikler olduğunun doğru olduğuna işaret ederek, "Biz Boşnaklar da ülke nüfusunun yarısını teşkil etmemize rağmen temsilcilerin sadece üçte birini seçiyoruz. Bunun da olmaması gerekiyor. Sırp Cumhuriyeti diye bir entitenin de var olmaması gerekiyor. Ama vaziyet bu" diye cevap verdi.