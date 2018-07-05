24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti Yozgat Milletvekili seçilen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, mazbatasını aldı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ve AK Parti’den Yozgat Milletvekili seçilen Yusuf Başer’e mazbatalarını Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Turgay Çorak verdi. Adliye çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozdağ, 24 Haziran seçimlerinin ülkeye hayır getirmesini dileyerek yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’ye çok şey kazandıracağını söyledi.

Bozdağ, “Yüksek Seçim Kurulu’nun kesinleşen seçim sonuçlarını açıklaması üzerine biz de bugün Yozgat İl Seçim Kurulundan mazbatalarımızı aldık. Parlamento Cumartesi günü yeminle yeni döneme başlayacaktır. Cumhurbaşkanı yeminiyle beraber de Türkiye yeni hükümet sistemiyle yeni bir döneme başlayacaktır. Öncelikle yeni hükümet sistemimizin ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Türkiye’nin meseleleri çok. Parlamentomuz ve cumhurbaşkanımız bu meseleleri aşacak güce sahiptir. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir” dedi.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiş olmanın rahatlığını yaşadığını açıklayan Bozdağ, “Bildiğiniz gibi 7 Haziran seçimleri sonucunda AK Parti parlamentoda tek başına çoğunlukla iktidar kurma imkanını elde edemeyince Türkiye’de çok büyük sorunlar yaşanmıştı. Sıkıntılar olmuştu. Koalisyon olacak mı olacaksa kimlerle olacak. Hangi parti hangi bakanlığı alacak bunlar tartışıldı ve Türkiye bununla çok uzun bir zaman kaybetti. Büyük belirsizlikler, tedirginlikler yaşandı. Ama dikkat ederseniz 24 Haziran seçimleri sonrasında sonuçlar açıklandığında AK Parti bu kez parlamentoda salt çoğunluğu elde edemedi. Ama Türkiye’de bir sıkıtı var mı yok, kriz var mı yok. Bir belirsizlik var mı yok. Hükümet kim olacak kiminle kim koalisyon kuracak diye bir tartışma yok. Çünkü yeni hükümet sistemi, siyasi istikrarı güçlü iktidarı kalıcı bir şekilde sistem gereği sandıklara tayin ediyor ve bundan da ülkemiz kazanıyor. Şu anda yeni hükümet sistemimizin ilk ortaya koyduğu kazanım bu güçlü istikrar ve güçlü iktidar ve bunun doğurduğu güvendir. Bu güven nedeniyle herkes seçim sonuçlarından memnundur. O nedenle de yeni dönemde de inşallah bu sistem ülkemize daha çok şey kazandıracaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.