Brezilya cumhurbaşkanı adayı Bolsonaro Twitter’dan açıkladı

Brezilya’nın cumhurbaşkanı adayı Jair Bolsonaro, Twitter’dan yaptığı açıklamada, bakanlık sayısını azaltmayı planladığını bildirdi.

Brezilya’nın cumhurbaşkanı adayı Jair Bolsonaro, Twitter’da bakanlık sayısını azaltmayı, devlet şirketlerini özelleştirme ve sosyal programlarda dolandırıcılıkla mücadele etmeyi planladığını söyledi.

İkinci tur 28 Ekim’de

Brezilya’da dün yapılan seçimlerde hiçbir aday yüzde 51’in üzerinde oy alamayınca cumhurbaşkanlığı seçimi 2’nci tura kaldı. Tartışmalı aday Jair Bolsonaro geçerli oyların 49 milyon 184 bin 240’ını alarak yüzde 46,1’e ulaştı.

Türk medyasında “Osmanlı Torunu” olarak bilinen aday Fernando Haddad ise 31 milyon 58 bin 828 oy alarak yüzde 29,1’de kaldı. İki aday 28 Ekim’de yapılacak ikinci turda cumhurbaşkanlığı için bir kez daha yarışacak.