POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 21:43

Brezilya seçimlerinde ’Osmanlı Torunu’ favoriler arasında

Brezilya halkı yarın yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Seçimlerde 2’si çok güçlü 8 aday yarışıyor. "Osmanlı Torunu" lakaplı aday ise güçlü favoriler adaylar arasında yer alıyor.

Brezilya seçimlerinde 'Osmanlı Torunu' favoriler arasında
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Brezilya halkı yarın yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Seçimlerde 2’si çok güçlü 8 aday yarışıyor. "Osmanlı Torunu" lakaplı aday ise güçlü favoriler adaylar arasında yer alıyor.

Brezilya halkı yeni cumhurbaşkanını seçmek için yarın sandık başına gidiyor. Seçimlerinde 2’si çok güçlü 8 aday Brezilya’nın yeni dönem Cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor. Adaylardan 2’sinin çok güçlü olduğu seçimin son anketlere göre birinci sırada “Brezilya her şeyin üstünde” sloganıyla yarışan Sosyal Liberal Parti’nin adayı Rio de Janeirolu Jair Bolsonaro yer alıyor. Brezilya’nın Trump’ı olarak adlandırılan ve ırkçı söylemleri ile dikkat çeken Bolsonaro’nun oylarının ilk turda yüzde 39’a kadar çıkarabileceği tahmin ediliyor.

‘Osmanlı Torunu’ lakaplı İşçi Partisi adayı

Bolsonaro’nun en önemli rakibi ise seçim kampanyasını “Yeni mutlu insanlar” mottosu üzerine kuran İşçi Partisi adayı Sao Paulolu Fernando Haddad. Haddad dedesinin 1. Dünya Savaşı sırasında Antakya Ortodoks kilisesi papazlığı yaparken Fransa’ya karşı Osmanlı saflarında yer almasından dolayı ‘Osmanlı Torunu’ olarak biliniyor. Akademisyen olan Haddad ise 2013’ten 2017’ye kadar So Paulo Belediye Başkanı olarak görevini üstlendi.

Diğer adaylar ise Sürdürülebilirlik Ağı’nın ortak adayı Mariana Silva, Demokrat İşçi Partisi adayı Ciro Gomes, Sosyal Demokrat Parti adayı Geraldo Alckmin, Yeni Parti adayı Joao Amoedo, Demokrasi Hareketi adayı Henrique Meirelles ve Sosyalizm ve Liberal Parti adayı Guilherme Boulos.

Oy kullanma yaşı 16

Brezilya’da 16 yaşın üzerindeki her vatandaşın oy hakkı var. 18 ila 70 yaş arasındakiler için zorunluluk. Bir seçimde oy kullanmayan ve daha sonra kabul edilebilir bir gerekçe sunmayanlar, 3.51 Brezilya Reali para cezası ödemek zorunda. Yurt dışında yaşayan Brezilya vatandaşları ise sadece cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullanabiliyor.

Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci tur 28 Ekim’de yapılacak

Brezilya Cumhurbaşkanı ve Başkan Yardımcısı, iki aşamalı sistemle seçiliyor. Vatandaşlar yarın genel seçimin ilk ayağında kendi adaylarını destekleyecek. Eğer bir aday yarın yüzde 50’nin üzerinde oy alırsa, cumhurbaşkanı olacak. Aksi taktirde 28 Ekim 2018’de ikinci bir tur yapılacak. İkinci tura ilk turda sadece en çok oy alan iki aday katılabilecek. İkinci turun galibi Brezilya Cumhurbaşkanı olacak. Ayrıca, başkan yardımcısını seçme hakkını da kazanacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku