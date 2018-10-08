Brezilya’da cumhurbaşkanını ikinci tur belirleyecek

Brezilya seçimlerinde Jair Bolsonaro yüzde 46.1 oy alırken, Fernando Haddad yüzde 29,1 seviyesinde kaldı. İki aday 28 Ekim’de yapılacak ikinci turda cumhurbaşkanlığı için bir kez daha yarışacak.Brezilya’da dün yapılan seçimlerde hiçbir...

Brezilya seçimlerinde Jair Bolsonaro yüzde 46.1 oy alırken, Fernando Haddad yüzde 29,1 seviyesinde kaldı. İki aday 28 Ekim’de yapılacak ikinci turda cumhurbaşkanlığı için bir kez daha yarışacak.

Brezilya’da dün yapılan seçimlerde hiçbir aday yüzde 51’in üzerinde oy alamayınca cumhurbaşkanlığı seçimi 2’nci tura kaldı. Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) sandıkların yüzde 99.91’inin açıldığını duyurdu. Tartışmalı aday Jair Bolsonaro geçerli oyların 49 milyon 184 bin 240’ını alarak yüzde 46,1’ya ulaştı. Türk medyasında “Osmanlı Torunu” olarak bilinen aday Fernando Haddad ise 31 milyon 58 bin 828 oy alarak yüzde 29,1’de kaldı. İki aday 28 Ekim’de yapılacak ikinci turda cumhurbaşkanlığı için bir kez daha yarışacak.

Mecliste Haddad 1’inci oldu

Henüz oy sayımı bitmemiş senato seçimlerinde, senatoya yaklaşık 20 parti girerken, senatoda çoğunluğu 11 koltukla Brezilya Demokratik Hareket Partisi elde etti. Parlamentoda ise Haddad’ın partisi “İşçi Partisi” yüzde 10,7 oyla mecliste 55 koltuk kazanırken, Bolsonaro’nun partisi "Sosyal Liberal Parti" yüzde 9,9 oyla 51 koltuk alabildi.

Açıklanan ilk sonuçların ardından Bolsonaro, “Brezilya sola bir adım daha atmadı. Bu bizi kaosun eşiğine getirirdi. Halkımız gösterdiği ilgi ile bize bir sonraki turda seçilerek yaşanan kırgınlıkları tamir etme şansı tanıyacak” iddiasında bulundu.

Haddad ise sol partilerin bölünmesi yüzünden yaşanan oy kaybına dikkat çekerek, "Çok eşitsizliklerin yaşandığı ülkemizde en fakir insanlara dikkat ederek, insanları birleştirmek istiyoruz" dedi. Haddad solun diğer adaylarına oy veren seçmenleri işaret ederek birleşme çağrısı yaptı.

Bu seçim, Brezilya’da 1980’lerin sonlarında başlayan yeniden demokratikleşme hamlesinden sonra yapılan sekizinci başkanlık seçimi. 28 Ekim’de yapılan ikinci seçimi kazanacak aday 1 Ocak 2019’dan 31 Aralık 2022’ye kadar Brezilya’yı yönetecek isim olacak.

Diğer adaylardan Ciro Gomes 13 milyon 311 bin 642 oyla yüzde 12.5, Geraldo Alckmin 5 milyon 83 bin 445 oyla yüzde 4.8, Joao Amoeodo 2 milyon 678 bin 840 oyla yüzde 2.5, Cabo Daciolo 1 milyon 343 bin 944 oyla 1.3, Henrique Meirelles 1 milyon 284 bin 796 oyla yüzde 1.2, Marina Silva 1 milyon 66 bin 893 oyla yüzde 1, Alvaro Dias 858 bin 693 oyla yüzde 0.8, Guilherme Boulos 615 bin 924 oyla yüzde 0.6, Vera Lucia 55 bin 620 oyla yüzde 0.1, Jose Maria Eymael 41 bin 615 oyla yüzde 0.1, Joao Goulart ise 30 bin 81 oyla yüzde 0.1 oy topladı.