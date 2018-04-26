Çankırı Belediye Başkan Dinç, istifa etti

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.Milletvekili aday adaylığı için 15 yıldır yapmış olduğu belediye başkanlığı görevinden istifa eden Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç,...

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Milletvekili aday adaylığı için 15 yıldır yapmış olduğu belediye başkanlığı görevinden istifa eden Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, belediye binasında bir basın açıklamasında bulundu. Dinç, "24 Haziran’da karar kılmak tam anlamıyla ulusal güvenlik meselesidir. Bu seçim sadece demokrasi çerçevesi ile sınırlı değil bir ülkenin bir milletin varoluşuyla 21.yüzyıla yayılmasıyla ayağa kalmasıyla yükselişini devam ettirmesiyle tarih yapıcı rolüne dönmesiyle yüzlerce yıllık siyasi genetiğini harekete geçirmesi ile alakalı bir seçimdir. Yeni 15 Temmuzlara gizli haritacılara karşı 24 Haziran’da kritik bir tercih yapacağız. Tarihin en kritik kararlarından birine karar vereceğiz 24 Haziran’da.

Böylesine kritik bir ortamda yaklaşık 15 yıldır belediye başkanlığı görevini yürütmekte olan bu kardeşinize farklı bir görev tevdi edilmiştir. Bugün itibari ile 15 yıla yakın sürdürdüğüm belediye başkanlığı görevimden istifa ediyor, milletvekili adaylığı için müracaatımı yapıyorum" diye konuştu.

Dinç, milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunmak üzere AK Parti İl Başkanlığına geçti. Beraber çalıştığı mesai arkadaşları arasında duygu dolu anlar yaşandı.