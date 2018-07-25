Carles Puigdemont: 'Katalonya'ya ayak basmak için 20 yıl beklemem'

Dört aydır Almanya’da olan Katalonya eski Cumhurbaşkanı Carles Puigdemont, Katalonya’ya dönmek için 20 yıl beklemeyeceğini söyledi.

Dört aydır Almanya’da olan Katalonya eski Cumhurbaşkanı Carles Puigdemont, Katalonya’ya dönmek için 20 yıl beklemeyeceğini söyledi.

Dört aydır Almanya’da olan Katalonya eski Cumhurbaşkanı Carles Puigdemont, İspanya’nın kendisine yönelik tutuklama emrini çektikten sonra Belçika’ya döneceğini duyurdu. Berlin’de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Puigdemont, "Bu hafta sonu, Belçika’ya döneceğim. Siyasi faaliyetlerimi bundan sonra Belçika’da gerçekleştireceğim" dedi.

Puigdemont, tutuklama emrinin yürürlükte kaldığı İspanya dışında, Avrupa’da özgürce hareket edebileceğini söyleyerek, “Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinden uzun zamandır davet alıyorum ve niyetim onları mümkün olduğu kadar onurlandırmak” ifadelerini kullandı.

Tutuklama riski olmadan İspanya’ya dönmek için 20 yıl beklemesi gereken Puigdemont, "İspanya’ya ayak basmak için 20 yıl beklemem gerekecek mi bilmiyorum, bildiğim şey Katalonya’ya ayak basmak için 20 yıl beklemem" dedi.

Katalonya’nın bağımsızlığını destekleyen Carles Puigdemont, Mart ayı sonlarında İspanya tarafından düzenlenen Avrupa tutuklama emri altında Kuzey Almanya’da tutuklanmıştı. Puigdemont, Alman mahkemeleri tarafından adli denetim altında serbest bırakıldıktan sonra Berlin’e yerleşmişti.