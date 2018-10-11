POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 16:30

Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat’taki temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat’taki temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak’ın başkenti Bağdat’ta temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ziyareti kapsamında, Başbakan Haydar el-İbadi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, Iraklı diğer yetkililer ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku