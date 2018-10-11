Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat’taki temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat’taki temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak’ın başkenti Bağdat’ta temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ziyareti kapsamında, Başbakan Haydar el-İbadi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, Iraklı diğer yetkililer ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.